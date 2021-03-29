Викторина «Наш космос. Самара Космическая» приглашает самарцев

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Сегодня, в преддверии юбилейного Дня космонавтики, стартовала онлайн-викторина от Общественного совета при ГУ МВД России по Самарской области и музейно-выставочного центра «Самара Космическая»!

Вопросы викторины «Наш космос. Самара Космическая» предлагают проверить свои знания и узнать много нового о самых интересных страницах космической истории области и наших легендарных земляках-космонавтах.

Компетентное жюри выберет 3-х победителей, которые первыми пришлют правильные и наиболее полные ответы на все вопросы викторины. Победители получат ценные подарки от Общественного совета при областном главке и примут участие в торжественном мероприятии, где лично встретятся и пообщаются с одним из космонавтов, о жизни которого есть вопросы в викторине.

Онлайн-викторина стартовала сегодня, 29 марта, в 9:00 и продлится до 18:00 4 апреля. Бланк вопросов можно скачать по ссылке. Заполненный бланк с указанием имени и номера мобильного телефона направлять на почту samaracosmos2021mvd@mail.ru.