Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самарскую область поступили более 20000 доз противокоронавирусной вакцины ГамКовидВак
В Самарскую область поступили более 20000 доз противокоронавирусной вакцины ГамКовидВак
Самарские школьники смогут бесплатно подготовиться к ЕГЭ и ОГЭ по математике
Самарские школьники смогут бесплатно подготовиться к ЕГЭ и ОГЭ по математике
Тольяттинец перевел на счет мошенника 200 тысяч рублей со своей банковской карты
Тольяттинец перевел на счет мошенника 200 тысяч рублей со своей банковской карты
В Самаре прошёл межотраслевой форум Биометрия и право
В Самаре прошёл межотраслевой форум «Биометрия и право»
В Самаре росгвардейцы стали обладателями кубка Динамо по волейболу
В Самаре росгвардейцы стали обладателями кубка Динамо по волейболу
В Самарской области «раскрыты» эскроу-счета на 1,8 млрд рублей
В Самарской области «раскрыты» эскроу-счета на 1,8 млрд рублей
Машина сбила двух девочек на ул. Физкультурной в Самаре
Машина сбила двух девочек на ул. Физкультурной в Самаре
НОЦ Инженерии будущего должен стать чем-то вроде единого окна для работы с частными создателями космической техники
НОЦ «Инженерии будущего» должен стать чем-то вроде «единого окна» для работы с частными создателями космической техники
Наверх
Самара  +3 °C, Тольятти  +3 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 75.76
-0.41
EUR 89.26
-0.72
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
1 апреля гостей приглашают в Самарский зоопарк на Международный день птиц
В Самарском оперном проведут Ночь театра
Самарцев научат скрапбукингу
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные

Викторина «Наш космос. Самара Космическая» приглашает самарцев

29 марта 2021 11:26
130
Викторина Наш космос. Самара Космическая приглашает самарцев

Сегодня, в преддверии юбилейного Дня космонавтики, стартовала онлайн-викторина от Общественного совета при ГУ МВД России по Самарской области и музейно-выставочного центра «Самара Космическая»!

Вопросы викторины «Наш космос. Самара Космическая» предлагают проверить свои знания и узнать много нового о самых интересных страницах космической истории области и наших легендарных земляках-космонавтах.

Компетентное жюри выберет 3-х победителей, которые первыми пришлют правильные и наиболее полные ответы на все вопросы викторины. Победители получат ценные подарки от Общественного совета при областном главке и примут участие в торжественном мероприятии, где лично встретятся и пообщаются с одним из космонавтов, о жизни которого есть вопросы в викторине.

Онлайн-викторина стартовала сегодня, 29 марта, в 9:00 и продлится до 18:00 4 апреля. Бланк вопросов можно скачать по ссылке. Заполненный бланк с указанием имени и номера мобильного телефона направлять на почту samaracosmos2021mvd@mail.ru.

Добавить комментарий

Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии

Социум
Викторина Наш космос. Самара Космическая приглашает самарцев
29 марта 2021  11:26
Викторина «Наш космос. Самара Космическая» приглашает самарцев
126
В Самарской области начал работу Центр поддержки председателей советов многоквартирных домов и телефон «Горячей линии»
29 марта 2021  10:41
В Самарской области начал работу Центр поддержки председателей советов многоквартирных домов и телефон «Горячей линии»
123
1 апреля гостей приглашают в Самарский зоопарк на Международный день птиц
29 марта 2021  09:05
1 апреля гостей приглашают в Самарский зоопарк на Международный день птиц
321
Весь список

Здравоохранение
Пациенты стали чаще требовать замены врачей и поликлиник
29 марта 2021  09:56
Пациенты стали чаще требовать замены врачей и поликлиник
141
Наиболее неблагоприятный эффект оказывает алкоголь.
28 марта 2021  18:31
Малышева перечислила продукты, которые снизят эффективность вакцинации от коронавируса
411
78 заболевших в Самаре.
28 марта 2021  18:16
Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции
402
Весь список
Новости медицины
Главная причина - потеря миелина, вещества, образующего оболочку нервных волокон.
10 марта 2021  17:47
Ученые определили главную причину старения мозга
1621
28 декабря 2020  13:22
Лечение онкологии в Турции: почему стоит рассмотреть эту страну
15512
23 декабря 2020  20:33
Лечение алкоголизма
16599
Весь список
Туризм
Из Самары откроются рейсы в Каир
27 марта 2021  13:57
Из Самары откроются рейсы в Каир
673
Из нашего региона вылеты будут осуществляться по вторникам и пятницам.
26 марта 2021  17:37
Авиакомпания Nordwind airlines открывает прямое авиасообщение между Самарой и Калининградом
1044
Курорты Таиланда планируют возобновить прием иностранцев уже с июля
26 марта 2021  14:00
Курорты Таиланда планируют возобновить прием иностранцев уже с июля
567
Весь список
Образование
Самарские школьники смогут бесплатно подготовиться к ЕГЭ и ОГЭ по математике
29 марта 2021  12:28
Самарские школьники смогут бесплатно подготовиться к ЕГЭ и ОГЭ по математике
30
В Самаре прошёл межотраслевой форум Биометрия и право
29 марта 2021  12:00
В Самаре прошёл межотраслевой форум «Биометрия и право»
68
НОЦ Инженерии будущего должен стать чем-то вроде единого окна для работы с частными создателями космической техники
29 марта 2021  11:35
НОЦ «Инженерии будущего» должен стать чем-то вроде «единого окна» для работы с частными создателями космической техники
102
Весь список

Культура
В Самарской области выбрали лучших чтецов «Живой классики»
29 марта 2021  10:57
В Самарской области выбрали лучших чтецов «Живой классики»
97
В театре-студии «Грань» состоялось торжественное мероприятие, посвященное сразу двум событиям: Международному  дню театра и 50-летию новокуйбышевкого тетра.
28 марта 2021  21:46
Дмитрий Азаров поздравил театр-студию «Грань» с Днем театра
288
Триумф, которого так ждали молодёжные театральные коллективы Самарской области, а вместе с ними и все неравнодушные любители актёрского мастерства.
27 марта 2021  20:52
Самарская область стала абсолютным лидером в двух номинациях фестиваля «Театральное Приволжье» 
623
Весь список
Мир домашних животных
Для того чтобы лечить застойную сердечную недостаточность, которая вызвана дегенерацией клапанов либо дилятационной кардиомиопатией у собак, успешно используют препарат Ветмедин.
14 февраля 2021  08:44
Ветмедин и аналоги – лекарство для собак
2452
Передержка с медуходом для кошек https://murchalkin.ru – это полный комплекс услуг по проживанию, питанию и медицинскому уходу.
31 января 2021  21:01
Передержка кошек с медуходом VIP уровня и по доступной цене
4225
Разным породам собак характерны свои особенности роста ногтей. У некоторых пород этот процесс происходит быстрее, у других – медленнее.
7 декабря 2020  23:17
Как подстричь когти собаке
15505
Весь список
Мода
Мы живем во времена, когда технологии существенно облегчают нашу жизнь. Например, сегодня, чтобы приобрести обувь, одежду или какие-либо аксессуары совсем необязательно посещать магазины и бутики.
9 марта 2021  00:22
Изысканная одежда, обувь и аксессуары категории «люкс» по выгодным ценам
568
Особенностью детской стрижки является то, что волосы и детей по структуре более тонкие и мягкие, они сильнее путаются, сложнее поддаются укладке.
28 февраля 2021  23:17
Как выбрать детскую стрижку – салон красоты СВ СПА в Одинцово
1022
23 февраля 2021  11:16
Национальные костюмы
2147
Весь список
  • Некому принести продукты или лекарства?
В центре внимания
В Самарскую область поступили более 20000 доз противокоронавирусной вакцины ГамКовидВак
29 марта 2021  12:35
В Самарскую область поступили более 20000 доз противокоронавирусной вакцины ГамКовидВак
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
1
В Самарской области начал работу Центр поддержки председателей советов многоквартирных домов и телефон «Горячей линии»
29 марта 2021  10:41
В Самарской области начал работу Центр поддержки председателей советов многоквартирных домов и телефон «Горячей линии»
Социум
121
Самарская область к паводку готова
29 марта 2021  09:46
Самарская область к паводку готова
Благоустройство региона
119
В театре-студии «Грань» состоялось торжественное мероприятие, посвященное сразу двум событиям: Международному  дню театра и 50-летию новокуйбышевкого тетра.
28 марта 2021  21:46
Дмитрий Азаров поздравил театр-студию «Грань» с Днем театра
Культура
285
Триумф, которого так ждали молодёжные театральные коллективы Самарской области, а вместе с ними и все неравнодушные любители актёрского мастерства.
27 марта 2021  20:52
Самарская область стала абсолютным лидером в двух номинациях фестиваля «Театральное Приволжье» 
Культура
623
Весь список