Виктор Табаков из Сызрани в собственной музыкальной мастерской создает древний русский инструмент – гусли

105

Следуя за своей интуицией, Виктор Табаков из Сызрани нашел дело всей своей жизни – около 15 лет в собственной музыкальной мастерской он создает самый древний русский инструмент – гусли.



В школьные годы Виктор интересовался столярным делом и музыкой, изготавливал гитары. Окончив художественное училище, несколько лет работал декоратором-оформителем в драмтеатре, а позже и вовсе в сфере, далекой от творчества. Но Виктор всегда старался честно следовать своим желаниям, искал свой путь. Однажды построил возле дома мастерскую, даже не зная, для чего она ему. Ответ пришел через пару лет: надо делать гусли!



– Гусли – моя любовь, моя работа и дело жизни. Все, что я делал раньше, было преддверием к тому, чем занимаюсь сейчас. Вело к этому, – признается мастер. – Тяга к рисованию со временем ушла, но я иногда использую этот свой навык в создании инструментов. По заказу клиентов расписываю гусли. Сейчас я очень люблю работать с деревом. Любимый момент, когда все уже готово, остается натянуть струны и проверить гусли. Если что-то неудачно выходит, то переделываю. Есть мастера с математическим подходом, кто все высчитывает, выверяет, а у меня подход более поэтический, если можно так сказать.



Гусли Табакова, а он создал их более 300 штук, разъезжаются из Самарской области по всей стране и за ее пределы. Они попадают в руки как новичкам, так и профессионалам, собирая положительные отклики.

Фото: пресс-служба правительства СО