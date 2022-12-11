Я нашел ошибку
Главные новости:
Состоится встреча в рамках проекта Финансовый ликбез «Моя будущая пенсия. Что о ней нужно знать?»
В СОУНБ ответят на актуальные вопросы о начислении пенсий
Будьте внимательны и осторожны!
В Самарской области сохранится порывистый ветер
Гусли Табакова, а он создал их более 300 штук, разъезжаются из Самарской области по всей стране и за ее пределы.
Виктор Табаков из Сызрани в собственной музыкальной мастерской создает древний русский инструмент – гусли
11 декабря, в Тюмени завершился третий этап Кубка России по биатлону-2022/2023. 
Эдуард Латыпов забрал бронзу большого масс-старта на этапе PARI Кубка России в Тюмени
Вы увидите самые зрелищные соревнования сильнейших атлетов России
 Всероссийские Игры ГТО пройдут в Самаре
В Самаре займутся реставрацией особняка Благовещенского
В Самаре займутся реставрацией особняка Благовещенского
В Тольятти задержали телефонных мошенников
В Тольятти задержали телефонных мошенников
Жители 923 многоквартирных домов Самарской области оплачивают тепло по факту
Жители 923 многоквартирных домов Самарской области оплачивают тепло по факту
Наверх
Самара  -6 °C, Тольятти  -6 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 62.38
-0.19
EUR 65.84
0.16
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Валерьян Панфилов наградил победителей турнира "Мы – Вместе!" для детей с ОВЗ
«Благородство - 2022»: вторым лауреатом акции от ГУ МЧС СО стал Константин Черпаков
Клявлинец обокрал гостеприимного хозяина
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Виктор Табаков из Сызрани в собственной музыкальной мастерской создает древний русский инструмент – гусли

11 декабря 2022 15:31
105
Гусли Табакова, а он создал их более 300 штук, разъезжаются из Самарской области по всей стране и за ее пределы.

Следуя за своей интуицией, Виктор Табаков из Сызрани нашел дело всей своей жизни – около 15 лет в собственной музыкальной мастерской он создает самый древний русский инструмент – гусли.

В школьные годы Виктор интересовался столярным делом и музыкой, изготавливал гитары. Окончив художественное училище, несколько лет работал декоратором-оформителем в драмтеатре, а позже и вовсе в сфере, далекой от творчества. Но Виктор всегда старался честно следовать своим желаниям, искал свой путь. Однажды построил возле дома мастерскую, даже не зная, для чего она ему. Ответ пришел через пару лет: надо делать гусли!

– Гусли – моя любовь, моя работа и дело жизни. Все, что я делал раньше, было преддверием к тому, чем занимаюсь сейчас. Вело к этому, – признается мастер. – Тяга к рисованию со временем ушла, но я иногда использую этот свой навык в создании инструментов. По заказу клиентов расписываю гусли. Сейчас я очень люблю работать с деревом. Любимый момент, когда все уже готово, остается натянуть струны и проверить гусли. Если что-то неудачно выходит, то переделываю. Есть мастера с математическим подходом, кто все высчитывает, выверяет, а у меня подход более поэтический, если можно так сказать.

Гусли Табакова, а он создал их более 300 штук, разъезжаются из Самарской области по всей стране и за ее пределы. Они попадают в руки как новичкам, так и профессионалам, собирая положительные отклики.

 

Фото:   пресс-служба правительства СО

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Дмитрий Азаров выступил на итоговом заседании оргкомитета Года культурного наследия народов России
10 декабря 2022  13:28
Дмитрий Азаров выступил на итоговом заседании оргкомитета Года культурного наследия народов России
561
Участники совета ПФО отметили опыт Самарской области по вовлечению граждан в решение локальных вопросов
10 декабря 2022  11:00
Участники совета ПФО отметили опыт Самарской области по вовлечению граждан в решение локальных вопросов
1446
Вручая бойцам награды, Дмитрий Азаров выразил восхищение их подвигом. 
9 декабря 2022  14:42
Служить России и помогать людям: губернатор вручил землякам государственные награды
483
В Самаре открыли мемориал, посвященный героям 5-й гусарского Александрийского полка
9 декабря 2022  11:48
В Самаре открыли мемориал, посвященный героям 5-й гусарского Александрийского полка
535
Меняется расписание электропоезда «Ласточка» из Самары
9 декабря 2022  10:50
Меняется расписание электропоезда «Ласточка» из Самары
456
Весь список