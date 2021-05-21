Виктор Кудряшов провел совещание по реализации концессионного проекта с обходом Тольятти с мостом через Волгу

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21 мая 2021 года первый вице-губернатор – председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов провел совещание по вопросу реализации концессионного соглашения о строительстве и эксплуатации обхода Тольятти с мостовым переходом через Волгу в составе международного транспортного маршрута «Европа – Западный Китай». На совещании присутствовали представители органов исполнительной власти Самарской области, АО «ДСК «АВТОБАН», ХП «Концессионная компания «Обход Тольятти», ряда банковских организаций.

Масштабный проект, важный для развития транспортной инфраструктуры страны и региона, укрепления экономических связей между Россией и странами Европы, Центральной и Восточной Азии, находится под личным контролем Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. В сентябре 2018 года проект включен в Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года.

В соответствии с Паспортом федерального проекта «Европа - Западный Китай» формой реализации проекта определено концессионное соглашение, которое было подписано 16 октября 2019 года между Правительством Самарской области и хозяйственным партнерством «Концессионная компания «Обход Тольятти», созданным при участии Государственной компании «Автодор».

«Заседания штаба по реализации соглашения и строительству объекта мы проводим регулярно. Обсуждаем все вопросы, связанные со строительством, организацией и производством работ, вопросы оформления различных документов, оказания поддержки со стороны областного Правительства, муниципальных образований, решением вопросов с федеральными ведомствами. Работы на объекте ведутся достаточно интенсивно, - подчеркнул первый вице-губернатор. – Сегодня мы обсудим вопросы финансирования, которое с нашей стороны осуществляется даже с неким опережением графика. Правительство региона крайне ответственно относится к исполнению взятых на себя обязательств. Они зафиксированы в нормативно-правовой базе и отражены в бюджете Самарской области».

О текущем статусе финансирования проекта рассказала и.о. министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Ольга Приходько. Она сообщила, что общая сумма выполненных работ на сегодня составляет 13,8 млрд. рублей, в том числе за счет капитального гранта – 11,5 млрд. рублей.

В настоящее время реализация проекта идет с опережением графика. На всех этапах строительства объекта приступили к устройству слоев дорожной одежды. На втором и третьем этапах началось возведение мостов и путепроводов. Ведутся работы по защите грунтов при помощи бентонитовых матов в соответствии с особой технологией гидроизоляции.