Я нашел ошибку
Главные новости:
Кабину «Газели» сплющило вместе с водителем.
На трассе в Самарской области погиб водитель «Газели», врезавшись в полуприпец попутного большегруза
Общая сумма выполненных работ на сегодня составляет 13,8 млрд. рублей, в том числе за счет капитального гранта – 11,5 млрд. рублей.
Виктор Кудряшов провел совещание по реализации концессионного проекта с обходом Тольятти с мостом через Волгу
По словам специалиста, прежде всего не стоит паниковать и бояться.
Профессиональный змеелов рассказал, как следует себя вести при встрече с гадюкой
На обсуждение представлены 4 монумента, которые будут олицетворять Самару-Куйбышев на почтовой марке.
Жители Самарского региона могут выбрать изображение на марке «Город трудовой доблести»
"Сегодня "середняк" - неизвестные никому люди, которые <...> сидят на местах, управляя действительно одаренными людьми и губя их".
Цискаридзе: русский балет теряет мировое признание из-за бесталанных управленцев
Она успешно прошла многоуровневое тестирование и обеспечивает сохранность персональных данных, а также тайну голосования.
Эксперты IT-отрасли: система предварительного голосования «Единой России» надежно защищена
По предварительным данным, авария в очистных сооружениях могла произойти из-за выброса метана.
Десять рабочих погибли во время очистки коллектора в Ростовской области
На данный момент это лучший результат в истории существовании клуба!
Сборная Самарской области занимает 4 место в чемпионате Высшей лиги по регби-7
Наверх
Самара  +22 °C, Тольятти  +21 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.58
-0.02
EUR 89.94
0.17
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Игорь Паньшин принял участие в торжественных мероприятиях, посвященных 100-летию академика Андрея Сахарова 
В Самаре пройдет масштабная выставка железнодорожной техники
В Самаре на втором поле "Металлурга" пройдет ретро-матч
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Виктор Кудряшов провел совещание по реализации концессионного проекта с обходом Тольятти с мостом через Волгу

21 мая 2021 20:17
31
Общая сумма выполненных работ на сегодня составляет 13,8 млрд. рублей, в том числе за счет капитального гранта – 11,5 млрд. рублей.

21 мая 2021 года первый вице-губернатор – председатель Правительства Самарской области  Виктор Кудряшов провел совещание по вопросу реализации концессионного соглашения о строительстве и эксплуатации обхода Тольятти с мостовым переходом через Волгу в составе международного транспортного маршрута «Европа – Западный Китай». На совещании присутствовали представители органов исполнительной власти Самарской области, АО «ДСК «АВТОБАН», ХП «Концессионная компания «Обход Тольятти», ряда банковских организаций.

Масштабный проект, важный для развития транспортной инфраструктуры страны и региона, укрепления экономических связей между Россией и странами Европы, Центральной и Восточной Азии, находится под личным контролем Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. В сентябре 2018 года проект включен в Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года.

В соответствии с Паспортом федерального проекта «Европа - Западный Китай» формой реализации проекта определено концессионное соглашение, которое было подписано 16 октября 2019 года между Правительством Самарской области и хозяйственным партнерством «Концессионная компания «Обход Тольятти», созданным при участии Государственной компании «Автодор».  

«Заседания штаба по реализации соглашения и строительству объекта мы проводим регулярно. Обсуждаем все вопросы, связанные со строительством, организацией и производством  работ, вопросы оформления различных документов, оказания поддержки со стороны областного Правительства, муниципальных образований, решением вопросов с федеральными ведомствами. Работы на объекте ведутся достаточно интенсивно, - подчеркнул первый вице-губернатор. – Сегодня мы обсудим вопросы финансирования, которое с нашей стороны осуществляется даже с неким опережением графика. Правительство региона крайне ответственно относится к исполнению взятых на себя обязательств. Они зафиксированы в нормативно-правовой базе и отражены в бюджете Самарской области».

О текущем статусе финансирования проекта рассказала и.о. министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Ольга Приходько. Она сообщила, что общая сумма выполненных работ на сегодня составляет 13,8 млрд. рублей, в том числе за счет капитального гранта – 11,5 млрд. рублей. 

В настоящее время реализация проекта идет с опережением графика. На всех этапах строительства объекта приступили к устройству слоев дорожной одежды. На втором и третьем этапах началось возведение мостов и путепроводов. Ведутся работы по защите грунтов при помощи бентонитовых матов в соответствии с особой технологией гидроизоляции. 

 

Теги: Виктор Кудряшов обход Тольятти совещание

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Среди тем, которые чаще всего поднимают жители: вопросы обращения с ТКО и промышленными отходами, состояния атмосферного воздуха, очистки и снижения выброса сточных вод и др.
20 мая 2021, 19:25
Дмитрий Азаров провел совещание по ключевым вопросам экологии Самарской области
Среди тем, которые чаще всего поднимают жители: вопросы обращения с ТКО и промышленными отходами, состояния атмосферного воздуха, очистки и снижения выброса... Экология
340
Строителей региона призывают активнее участвовать в государственных программах. 
20 мая 2021, 16:29
Виктор Кудряшов провел расширенное совещание по вопросам ввода жилья в 2021-2030 годах
Строителей региона призывают активнее участвовать в государственных программах.  Строительство
405
По поручению губернатора проверки соблюдения мер безопасности пройдут в школах, детских садах, вузах и ссузах региона, а также учреждениях допобразования.
11 мая 2021, 20:20
На оперативном совещании рассмотрели оперативную обстановку на территории области
По поручению губернатора проверки соблюдения мер безопасности пройдут в школах, детских садах, вузах и ссузах региона, а также учреждениях допобразования. Политика
683
В центре внимания
В Самарской области началась подготовка к отопительному сезону
21 мая 2021  13:40
В Самарской области началась подготовка к отопительному сезону
ЖКХ
201
У самарцев осталось три дня, чтобы передать показания приборов учёта водоснабжения
21 мая 2021  11:00
У самарцев осталось три дня, чтобы передать показания приборов учёта водоснабжения
ЖКХ
221
В числе перспективных направлений – реализация ряда инвестиционных проектов по модернизации железнодорожной инфраструктуры в Самарской области.
20 мая 2021  19:05
Между ОАО «РЖД» и правительством региона подписано соглашение о сотрудничестве в сфере ж/д транспорта
Политика
421
В мае ЦУР63 зафиксировал двукратный рост жалоб на ненадлежащее содержание зеленых насаждений
20 мая 2021  13:37
В мае ЦУР63 зафиксировал двукратный рост жалоб на ненадлежащее содержание зеленых насаждений
Происшествия
875
В Самарской области за сутки на 20 мая выявлен 132 заболевший коронавирусом
20 мая 2021  13:10
В Самарской области за сутки на 20 мая выявлен 132 заболевший коронавирусом
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
644
Весь список