Виктор Кудряшов в рабочей поездке в городе Снежное оценил ход работ по восстановлению соцобъектов

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Врио первого вице-губернатора – председателя Правительства Самарской области Виктор Кудряшов находится в рабочей поездке в городе Снежное Донецкой Народной Республики.

В пятницу, 6 октября 2023 года, вместе с мэром города Сергеем Ермаковым и делегацией Самарской области глава регионального кабмина посетил новое здание многофункционального центра, которое было отремонтировано в короткие сроки. Центр недавно был введен в эксплуатацию, и за месяц работы его посетили уже 2,5 тысячи человек. В МФЦ созданы все условия для комфортного приема граждан: работает электронная очередь, в помещениях предусмотрено кондиционирование воздуха, выполнено благоустройство. В настоящее время снежнянцы могут получать достаточно большое число государственных услуг: от замены паспорта до оформления разного рода справок. По итогам обсуждения с администрацией города принято решение о дальнейшем совершенствовании работы МФЦ. Специалисты Самарской области помогут расширить функционал центра.

«В Самарской области в МФЦ оказывают услуги не только из федерального перечня, но и множество муниципальных услуг. Например, у нас есть возможность подать через центр заявление на получение единовременной выплаты по социальной газификации, заявление на зачисление ребенка в детский сад, получение путевки на отдых ребенка в детском оздоровительном лагере и многое другое. Мы поработаем со снежнянцами, передадим наши административные регламенты оказания государственных и муниципальных услуг, и это позволит существенно расширить спектр деятельности МФЦ, а по целому ряду сервисов добиться дистанционного формата оказания услуги в электронном виде», - пояснил Виктор Кудряшов. Врио первого вице-губернатора поставил задачу самарским коллегам оказать снежнянцам методическую помощь.

Затем глава регионального кабмина посетил несколько восстановленных социальных объектов. Соответствующие поручения были даны Губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым в ходе его рабочих поездок на Донбасс, а предварительные договоренности по ремонтным работам на ряде объектов были также достигнуты во время предыдущей поездки Виктора Кудряшова в Донецкую Народную Республику в сентябре 2022 года.

Первым таким объектом стала школа №1, расположенная в самом центре города, в которой учатся 875 учеников. Здесь был проведен комплексный ремонт здания, полностью заменены крыша, окна, система отопления, отремонтированы все внутренние помещения, пищеблок отремонтирован и оснащен новой техникой и инвентарем, оборудована спортивная площадка. В школе обновлены три спортивных зала, в которые также поставлено необходимое оборудование.

«Эта школа отмечена руководством республики как один из знаковых и качественно восстановленных объектов. До конца текущего месяца сюда будет доставлено дополнительное учебное оборудование: парты, доски, спортинвентарь», - пояснил Виктор Кудряшов.

Вместе с представителями Фонда капремонта Самарской области Виктор Кудряшов посетил несколько многоквартирных домов, где также идут восстановительные работы. В частности, дом по адресу: улица Карапетяна, 43, где был выполнен комплексный ремонт, полностью заменены кровля, оконные конструкции, системы отопления, водоснабжения, водоотведения, проведен ремонт фасада, заменены силовые кабели, сделан новый теплопункт, благоустроена прилегающая территория.

«Дом сейчас является украшением города, и это не единственное жилое здание, которое таким образом восстановлено в Снежном. Особенность работ на таких объектах в том, что мы восстанавливаем их после повреждения снарядами еще в 2014-м, 2015-м годах. С тех пор целые подъезды в этих домах не функционировали, было разрушено буквально все: и несущие стены, и система отопления. В текущем году мы провели ремонт 10 таких домов, а в будущем году в наших совместных планах отремонтировать 23 подобных здания. Не везде ремонт будет комплексным. С руководством города мы договорились сосредоточиться на вопросах подготовки к зиме, поэтому акцент будет сделан на ремонте кровли и отопления. Мэрия в рамках госпрограмм, в которые сегодня постепенно вовлекается и муниципалитет, в том числе программы «Формирование комфортной городской среды», будет выполнять такие работы, как благоустройство, ремонт внутриквартальных дорог, восстановление контейнерных площадок. Дома и дворы будут преображаться. Кроме того, мы договорились, что в текущем году мы проведем ремонтные работы на 20 аварийных кровлях. Состояние жилого фонда в Снежном, к сожалению, плачевное, но наши аварийно-восстановительные бригады проведут работы на кровлях, чтобы как можно меньше жителей города испытывали дискомфорт, а в будущем году продолжим плановые комплексные работы по восстановлению жилого фонда», - сообщил Виктор Кудряшов.

Кроме того, представители региона оценили, как идут работы по подготовке к осенне-зимнему отопительному периоду на объектах городской инфраструктуры. В городе завершается масштабная замена участков водопроводных сетей, канализационных и тепловых линейных объектов, другие работы по подготовке к зиме. В частности, для подпитки котельных водой на зимний период, в случае возможных перебоев с водоснабжением (вода поступает в город строго по графику), самарские бригады пробурили 10 скважин, которые в случае аварийных ситуаций на водозаборе не позволят нарушить процесс теплоснабжения.

Как отметил Виктор Кудряшов, благодаря активной работе аварийных бригад из Самары жизнь в городе становится комфортнее, и снежнянцы высоко оценивают качество работы коммунальщиков и результаты их труда.

Кроме того, глава регионального кабмина встретился с коллективом самарского предприятия АСАДО, которое также работает в Снежном. Перед бригадами дорожников стоят большие задачи по содержанию дорог в зимний период: обработка противогололедными реагентами, уборка мусора, вывоз твердых коммунальных отходов и эксплуатация полигона ТКО. Для решения этих задач в Снежном постоянно работают специалисты компании АСАДО. Техника, на которой работают бригады дорожников: мусоровозы, автогрейдеры, поливальные установки, - также была передана в Снежное из Самарской области.

«Почему выбрана такая форма, когда работают командированные сотрудники из Самары? Объясняется это острейшим дефицитом людей, специалистов. На этой земле уже много лет неспокойно, и многие мужчины покинули город, чтобы встать на защиту Родины. Мы, как регион-партнер, помогаем и в этих вопросах. Это создает в городе более благополучную обстановку и находит горячий отклик у людей, у снежнянцев складывается теплое, дружеское отношение к Самарской области», - считает Виктор Кудряшов.

В детском саду №6 глава самарского кабмина был в прошлом году, через несколько дней после того, как в здание попала вражеская ракета. Здание было частично разрушено, были выбиты окна. Тогда было принято решение о срочном ремонте объекта. Сегодня детский сад восстановлен, и, как отмечает его директор, значительно выросло число посещающих дошкольное учреждение детей. Виктор Кудряшов привез и передал сертификаты на дополнительное оборудование и книги для дошкольников. В ближайшие дни подарки для маленьких снежнянцев поступят в детский сад.

Фото: Пресс-служба Правительства Самарской области.