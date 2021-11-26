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В четверг, 25 ноября 2021 года, председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов провел расширенное совещание по вопросам ввода жилья в 2021-2030 годах с представителями строительной отрасли региона.

В заседании приняли участие главы крупнейших муниципалитетов, министр строительства региона Николай Плаксин, руководство государственной инспекции строительного надзора Самарской области, ресурсоснабжающих организаций. В режиме видеоконференцсвязи к разговору подключились руководители крупнейших самарских строительных компаний.

Значительное увеличение объемов жилищного строительства – задача, которую ставит перед региональной властью Президент страны Владимир Путин. На серьезное ускорение темпов строительства, обеспечение жителей губернии качественным и современным жильем нацеливает Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

На совещаниях в режиме штаба, которые регулярно проводит с застройщиками председатель областного Правительства, представители строительной отрасли могут оперативно получить информацию о новых государственных программах, перспективных проектах, новых возможностях и механизмах поддержки отрасли. В последнее время в законодательство, регулирующее сферу строительства, внесено множество изменений на федеральном и региональном уровне. Новые правила призваны ускорить оформление различных документов и упростить правила игры на строительном рынке.

На особом контроле – реализация национального проекта «Жилье и городская среда», а именно показатели ввода жилья в Самарской области. Как сообщил в своем докладе Николай Плаксин, в соответствии с плановым заданием в области запланированы к вводу 786,9 тысячи квадратных метров жилья в многоквартирных домах. За период с января по текущую дату введены 685,9 тысячи метров в МКД.

Это более чем в 1,5 раза превышает объемы ввода за аналогичный период прошлого года. Введены в эксплуатацию 41 МКД, в высокой степени готовности находятся еще 13 таких объектов в муниципалитетах Самарской области.

«В этом году мы фиксируем неплохие промежуточные результаты по исполнению показателей нацпроекта, но необходимо приложить еще значительные усилия для того, чтобы все запланированное было исполнено. Сегодня и растущий рынок жилья, и государственная поддержка отрасли способствуют успешной работе отрасли. В соответствии с прогнозом Правительства Российской Федерации, благодаря новым мерам государственной поддержки следующий год будет столь же благоприятным и успешным», - отметил Виктор Кудряшов.

Участники совещания подробно обсудили условия завершения объектов, находящихся в зоне риска, совместно выработали алгоритмы решения проблем.

В ходе обсуждения условий получения разрешений на строительство, Виктор Кудряшов призвал застройщиков при проектировании жилых комплексов предусматривать необходимое количество парковочных мест, зоны для прогулок и отдыха. «Мы должны не только думать о том, чтобы построить красивое современное жилье, но чтобы людям было максимально удобно жить в этом районе», - подчеркнул он.

Отдельно обсудили в ходе встречи и сокращение числа проблемных объектов, попавших в Единый реестр (ЕРПО). В 2021 году из ЕРПО было исключено шесть объектов, в том числе три объекта посредством ввода в эксплуатацию. Сейчас в реестре значится осталось 44 многоквартирных дома. Первый вице-губернатор призвал министерство строительство усилить работу на этом направлении, принять меры, позволяющие исключить из реестра долгострои.

Еще одно важное направление деятельности специалистов областного минстроя - не допустить попадания в ЕРПО новых объектов. В 2021 году новые дома в реестр не включались. За период с июля по настоящее время удалось вывести из зоны риска включения в ЕРПО шесть объектов.

Особое внимание в ходе совещания уделили вопросу обеспечения жильем детей-сирот, в частности участие застройщиков в аукционах по приобретению жилья для этой категории льготников. В период с 2013 по 2021 год активное участие в этой работе приняли 25 застройщиков. Лидерами стали ГК Виктор и Ко, СОФЖИ, ГК «Амонд» и Корпорация «Кошелев».

Председатель регионального Правительства призвал участников рынка жилой недвижимости активнее включаться в эту работу: «Мы рассчитываем, что до десяти процентов квартир эконом-класса, в первую очередь небольшой площади, в новых жилых комплексах будут резервироваться под государственные нужды: переселение из аварийного жилого фонда, обеспечение жильем детей-сирот. Мы понимаем, что такие квартиры крайне востребованы на рынке, но они также нужны и для решения социальных задач».