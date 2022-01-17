Я нашел ошибку
Главные новости:
Губернатор поручил особенно тщательно следить за изоляцией заболевших – с учетом того, что «омикрон» гораздо более заразный, чем его предшественники.
Оперштаб СО: в регионе впервые выявлен штамм «омикрон»
В ходе рейдовых мероприятий сотрудниками Госавтоинспекции выявлено 2300 различных правонарушений в области дорожного движения.
ГИБДД СО: итоги рейдовых мероприятий за минувшие выходные дни
Центральными темами обсуждения стали готовность региона к неблагоприятным погодным условиям и подготовка к крещенским купаниям. 
Виктор Кудряшов провел оперативное совещание
Составлено 48 протоколов только за минувшую неделю.
«Масочные рейды» в общественном транспорте Самары продолжаются
Состоялось выездное совещание с жителями по вопросу транспортной доступности квартала в границах улиц Галактионовской, Рабочей и Самарской.
В Самаре будет обеспечена транспортная доступность домов в зоне строительство новой станции метро 
Угарный газ не имеет запаха, поэтому определить его присутствие в помещении очень сложно, а риск отравления этим веществом сильно возрастает.
Горвласи информируют о необходимости соблюдения мер по предотвращению отравления угарным или бытовым газом
Судом она приговорена к 6 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.
ФСБ СО задержала жительницу Сызрани  с килограммом героина   
У всех клиентов Самарского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» появилась возможность воспользоваться услугами онлайн-помощника.
Чат-бот «Светлана» стал доступен для всех клиентов «ЭнергосбыТ Плюс»
Наверх
Самара  -6 °C, Тольятти  -6 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 76.04
0.27
EUR 86.86
-0.03
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
ГИБДД СО: итоги рейдовых мероприятий за минувшие выходные дни
17 января в Самарской области стартует ежегодная акция «Студенческий десант»
С сегодняшнего дня и все выходные в регионе пройдут широкомасштабные рейды ГИБДД 
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Виктор Кудряшов провел оперативное совещание

17 января 2022 18:13
86
Центральными темами обсуждения стали готовность региона к неблагоприятным погодным условиям и подготовка к крещенским купаниям. 

В понедельник, 17 января, председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов провел оперативное совещание с руководителями регионального кабмина, главами областных ведомств и ряда муниципальных образований. Центральными темами обсуждения стали готовность региона к неблагоприятным погодным условиям и подготовка к крещенским купаниям. 

Начальник ГУ МЧС России по Самарской области Олег Бойко доложил, что в период с 10 по 17 января произошло одно чрезвычайное происшествие - вспышка африканской чумы свиней на территории Волжского района. Ветеринарная служба и Роспотребнадзор проводят мероприятия по купированию очага заболевания. Напомним, для человека болезнь не опасна, но чрезвычайно быстро распространяется среди животных и способна нанести большой ущерб сельхозпроизводителям. Мероприятия, которые проводятся в соответствии с регламентами санитарных служб, сводят к минимуму риски широкого распространения инфекции.

Кроме того, глава МЧС по Самарской области сообщил, что гидрологическая обстановка развивается согласно прогнозу. Толщина льда на реках области составляет от 25 до 35 см, в акватории Самары и Тольятти достигает 27 см.  По данным Олега Бойко, 15 января на территории области из-за неблагоприятных погодных условий было ограничено движение грузовых и маршрутных транспортных средств на восьми участках автомобильных дорог. Сейчас движение транспорта там восстановлено.

«У нас были сильные снегопады, и в целом муниципалитеты и областные службы неплохо отработали вопросы расчистки улиц. Тем не менее большое количество жалоб остается на нерасчищенные тротуары. Прошу глав муниципалитетов на это обратить внимание», - обратился к участникам совещания председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов. 

Отдельно участники совещания обсудили вопросы обеспечения безопасности граждан в местах крещенских купаний. На территории региона в этом году оборудованы места для купания - как на открытых водоемах, так и на территориях православных храмов. На местах будет организовано дежурство сотрудников МЧС, правоохранительных органов и медработников. 

«Коллеги, необходимо информировать людей о возможных последствиях для здоровья, если человек имеет какие-то хронические заболевания», - напомнил Виктор Кудряшов.

Как отметили участники совещания, особенно риски возрастают в связи с распространением новой коронавирусной инфекции.

О взаимодействии региональных и дорожных служб при введении временных ограничений въезда на территорию региона в связи с неблагоприятными погодными условиями в зимний период доложил министр транспорта и автомобильных дорог Самарской области Иван Пивкин. Напомним, на прошлом оперативном совещании Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поставил задачу еще раз отработать вопрос взаимодействия с ФКУ «Федеральное управление автомобильных дорог «Большая Волга». Глава региона поручил минтрансу проверить все сложные участки и крупные точки отстоя транспорта, движущегося по федеральным трассам на территории Самарской области.

Напомним, что из-за плохих погодных условий в конце декабря 2021 года и начале января текущего года ФКУ «Поволжуправтодор» уже принимались решения о перекрытии движения по участкам федеральных трасс, проходящих в регионе. 

Иван Пивкин сообщил, что на прошлой неделе министерство транспорта провело совместное совещание с федеральными ведомствами, где детально рассмотрели вопросы взаимодействия и оперативного информирования о принимаемых решениях. Регламент о взаимодействии находится на согласовании у участников совещания.

«Важно эти регламенты отлаживать и контролировать те поручения, которые мы дали муниципалитетам в части организации площадок отстоя техники. Своевременное информирование позволит не пускать технику дальше, а оставлять ее на таких площадках, – отметил председатель областного Правительства. – Еще одна важнейшая задача – организовать на этот период работу пунктов обогрева и общественного питания для людей». 

На совещании обсудили практику внедрения принципов бережливого производства – на примере областного минстроя. В минувшем году ведомство оптимизировало процесс и сократило сроки утверждения разрешительной документации по двум важнейшим государственным услугам - выдаче разрешений на строительство и разрешений на ввод жилья. 

В 2021 году для оптимизации выбрана работа с обращениями граждан, связанными с восстановлением прав дольщиков, расселением аварийного жилищного фонда и удорожанием строительных материалов. Итогом оптимизации также должно стать сокращение сроков подготовки ответов. 

Мероприятия по оптимизации проводятся и в Государственной инспекции строительного надзора Самарской области. В 2021 году здесь были оптимизированы два операционных процесса: организация межведомственного взаимодействия с Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии «Росреестр» в целях получения сведений из ЕГРН и внедрение в ГАУ СО «Государственная экспертиза проектов в строительстве» автоматизированной информационной системы документооборота и делопроизводства.

 

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Главный врач Самарской станции скорой медицинской помощи Вячеслав Малахов отметил ценность и своевременность получения новых автомобилей.
17 января 2022  15:22
Дмитрий Азаров передал 30 новых машин медицинским бригадам помощи больным COVID-19
213
Еще 339 жителей Самарской области заболели коронавирусом
17 января 2022  13:54
Еще 339 жителей Самарской области заболели коронавирусом
272
В Самаре стартовал отбор общественных территорий для благоустройства в 2023 году
17 января 2022  13:23
В Самаре стартовал отбор общественных территорий для благоустройства в 2023 году
275
В Самаре 29 и 30 января состоится ежегодный лыжный марафон «Сокольи горы»
17 января 2022  13:07
В Самаре 29 и 30 января состоится ежегодный лыжный марафон «Сокольи горы»
231
В Тольятти впервые проходит первенство России по фехтованию
17 января 2022  09:54
В Тольятти впервые проходит первенство России по фехтованию
266
Весь список