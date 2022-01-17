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В понедельник, 17 января, председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов провел оперативное совещание с руководителями регионального кабмина, главами областных ведомств и ряда муниципальных образований. Центральными темами обсуждения стали готовность региона к неблагоприятным погодным условиям и подготовка к крещенским купаниям.

Начальник ГУ МЧС России по Самарской области Олег Бойко доложил, что в период с 10 по 17 января произошло одно чрезвычайное происшествие - вспышка африканской чумы свиней на территории Волжского района. Ветеринарная служба и Роспотребнадзор проводят мероприятия по купированию очага заболевания. Напомним, для человека болезнь не опасна, но чрезвычайно быстро распространяется среди животных и способна нанести большой ущерб сельхозпроизводителям. Мероприятия, которые проводятся в соответствии с регламентами санитарных служб, сводят к минимуму риски широкого распространения инфекции.

Кроме того, глава МЧС по Самарской области сообщил, что гидрологическая обстановка развивается согласно прогнозу. Толщина льда на реках области составляет от 25 до 35 см, в акватории Самары и Тольятти достигает 27 см. По данным Олега Бойко, 15 января на территории области из-за неблагоприятных погодных условий было ограничено движение грузовых и маршрутных транспортных средств на восьми участках автомобильных дорог. Сейчас движение транспорта там восстановлено.

«У нас были сильные снегопады, и в целом муниципалитеты и областные службы неплохо отработали вопросы расчистки улиц. Тем не менее большое количество жалоб остается на нерасчищенные тротуары. Прошу глав муниципалитетов на это обратить внимание», - обратился к участникам совещания председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов.

Отдельно участники совещания обсудили вопросы обеспечения безопасности граждан в местах крещенских купаний. На территории региона в этом году оборудованы места для купания - как на открытых водоемах, так и на территориях православных храмов. На местах будет организовано дежурство сотрудников МЧС, правоохранительных органов и медработников.

«Коллеги, необходимо информировать людей о возможных последствиях для здоровья, если человек имеет какие-то хронические заболевания», - напомнил Виктор Кудряшов.

Как отметили участники совещания, особенно риски возрастают в связи с распространением новой коронавирусной инфекции.

О взаимодействии региональных и дорожных служб при введении временных ограничений въезда на территорию региона в связи с неблагоприятными погодными условиями в зимний период доложил министр транспорта и автомобильных дорог Самарской области Иван Пивкин. Напомним, на прошлом оперативном совещании Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поставил задачу еще раз отработать вопрос взаимодействия с ФКУ «Федеральное управление автомобильных дорог «Большая Волга». Глава региона поручил минтрансу проверить все сложные участки и крупные точки отстоя транспорта, движущегося по федеральным трассам на территории Самарской области.

Напомним, что из-за плохих погодных условий в конце декабря 2021 года и начале января текущего года ФКУ «Поволжуправтодор» уже принимались решения о перекрытии движения по участкам федеральных трасс, проходящих в регионе.

Иван Пивкин сообщил, что на прошлой неделе министерство транспорта провело совместное совещание с федеральными ведомствами, где детально рассмотрели вопросы взаимодействия и оперативного информирования о принимаемых решениях. Регламент о взаимодействии находится на согласовании у участников совещания.

«Важно эти регламенты отлаживать и контролировать те поручения, которые мы дали муниципалитетам в части организации площадок отстоя техники. Своевременное информирование позволит не пускать технику дальше, а оставлять ее на таких площадках, – отметил председатель областного Правительства. – Еще одна важнейшая задача – организовать на этот период работу пунктов обогрева и общественного питания для людей».

На совещании обсудили практику внедрения принципов бережливого производства – на примере областного минстроя. В минувшем году ведомство оптимизировало процесс и сократило сроки утверждения разрешительной документации по двум важнейшим государственным услугам - выдаче разрешений на строительство и разрешений на ввод жилья.

В 2021 году для оптимизации выбрана работа с обращениями граждан, связанными с восстановлением прав дольщиков, расселением аварийного жилищного фонда и удорожанием строительных материалов. Итогом оптимизации также должно стать сокращение сроков подготовки ответов.

Мероприятия по оптимизации проводятся и в Государственной инспекции строительного надзора Самарской области. В 2021 году здесь были оптимизированы два операционных процесса: организация межведомственного взаимодействия с Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии «Росреестр» в целях получения сведений из ЕГРН и внедрение в ГАУ СО «Государственная экспертиза проектов в строительстве» автоматизированной информационной системы документооборота и делопроизводства.