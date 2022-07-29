Виктор Кудряшов: «Главный эффект работы специализированного склада – высокое качество продукции, поставляемой в социальные учреждения»

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Вчера, 28 июля 2022 года, первый вице-губернатор – председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов провёл совещание по вопросу реализации на территории региона пилотного проекта по поставке продуктов питания через оптово-распределительный центр (специализированный склад).

Представители профильных министерств и ведомств обсудили предварительные итоги реализации проекта, полученные эффекты, перспективы развития.

Вопрос обеспечения качественными продуктами социальных учреждений, школ и детских садов находится на контроле Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. Проект по поставке продуктов питания в социальные учреждения через специализированный склад, призванный поставить барьер для некачественной продукции, реализуется в Самарской области с 2019 года. Его основная цель – пресечение поставок в социальные учреждения контрафактных, фальсифицированных и недоброкачественных продуктов питания путем организации сплошного контроля качества поставляемых продуктов.

Специализированный склад аккумулирует заявки учреждений на поставку продуктов питания, направляет поставщикам консолидированные заявки, принимает продукты от поставщиков, контролируя качество, выборочно сдает продукты на лабораторные исследования, осуществляет централизованную доставку заказчикам поставленных продуктов. Контроль за деятельностью оптово-распределительного центра осуществляет Главное управление организации торгов Самарской области.

Важным результатом работы специализированного склада стала минимизация нарушений при приемке продуктов питания. «Нам удалось добиться главного социального эффекта – высокого качества продукции, поставляемой в социальные учреждения региона. Мы помним, как несколько лет назад на оперативных совещаниях в Правительстве области разбирали вопиющие случаи поставки недобросовестными поставщиками некачественных продуктов в учреждения соцсферы. Сегодня качество продукции соответствует всем нормативам», - подчеркнул Виктор Кудряшов.

И.о. руководителя Главного управления Мария Карелина сообщила, что в настоящее время проектом охвачено 116 учреждений социальной направленности в 13 муниципальных образованиях региона (начинался проект с 30 учреждений). За время реализации проекта были нормализованы и приведены в соответствие с действующими нормами и правилами почти 300 позиций технических описаний продуктов питания. Главным управлением ежеквартально осуществляется мониторинг цен на товары продовольственной группы с целью объективного формирования ценовой политики на закупаемые учреждениями продукты питания.

«Если на старте проекта процент принятого товара составлял 43%, во втором полугодии 2021 года он вырос до 81%», - сказала Мария Карелина, отметив стабильный интерес поставщиков продуктов питания к поставкам через спецсклад. Грузооборот по итогам первого полугодия текущего года составил 2,7 тысяч тонн, что на 10% выше аналогичного периода прошлого года и более чем в четыре раза – аналогичного периода 2020 года.

За весь период реализации участие в проекте принимало более 45 поставщиков. При этом 9 поставщиков, допускавших грубые нарушения при исполнении государственных контрактов, были включены Управлением Федеральной антимонопольной службы по Самарской области в реестр недобросовестных поставщиков.

Пилотный проект положительно оценивается Роспотребнадзором Самарской области, ведомство отмечает значительное улучшение качества поставляемой пищевой продукции через специализированный склад. Очевидным его плюсом стала возможность централизованно проводить лабораторные исследования.

Высокое качество продукции, поступающей в подведомственные учреждения в рамках пилотного проекта, отметили представители министерств образования, социально-демографической политики, здравоохранения.

Говоря о перспективах развития проекта, председатель областного Правительства отметил: «Сегодня более половины от потенциального числа учреждений, которые могут участвовать в проекте, уже работают по этой схеме. Еще порядка ста учреждений мы можем привлечь. В первую очередь прошу сосредоточиться на западе и севере области».

Участники совещания обсудили также экономическую сторону развития проекта. Виктор Кудряшов поставил задачу проработать вопросы логистики, укрупнить партии заказов в те учреждения, где позволяют складские площади, расширить перечень товаров, которые можно хранить на складе. Кроме того, председатель облправительства поручил привлекать в проект сельскохозяйственные потребительские кооперативы Самарской области.