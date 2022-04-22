Виктор Кудряшов: «Для развития ярмарочной торговли нужно привлекать систему сельхозкооперации»

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Сегодня, 22 апреля, в Правительстве региона состоялось совещание по развитию ярмарочной торговли, которое провел первый вице-губернатор - председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов. Участие в совещании приняли заместитель председателя регионального Правительства Наталья Катина, министр промышленности и торговли области Андрей Шамин, министр сельского хозяйства и продовольствия региона Николай Абашин, представители администрации городского округа Самара.



Развивать в регионе систему ярмарок сельскохозяйственной продукции поручил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Сегодня, в условиях санкций, эта задача остановится особенно актуальной.



На совещании обсудили работу по привлечению сельскохозяйственных товаропроизводителей к участию в ярмарочной торговле. Поднимались проблемные вопросы, среди которых – нерентабельность для производителей сельскохозяйственной продукции из дальних районов Самарской области участия в ярмарках в крупных городах.



Председатель регионального Правительства предложил привлечь к этой работе представителей потребкооперации: «Мы очень много уделяем внимания как в рамках нацпроекта, так и дополнительно, поддержке сельхозкооперации. Быть посредниками между прямыми производителями и покупателями – их профессиональная деятельность. Есть районы-лидеры по потребкооперации. Почему бы им не сделать следующий шаг и не выйти за границы своих территорий? Давайте поймем, что для этого нужно. Потребуется термобудки купить – купим. Компенсировать транспортные расходы – сделаем».



Виктор Кудряшов привел в пример опыт Поволжской агропромышленной выставки в поселке Усть-Кинельский, где традиционно на «Сельской улице» муниципальные районы губернии представляют продукцию ведущих сельскохозяйственных товаропроизводителей, предприятий переработки, фермерских и личных подсобных хозяйств, сувениры ремесленников и мастеров народного творчества.



«Почему мы не можем это сделать на постоянной основе, хотя бы в режиме ярмарки выходного дня? Нужно поставить соответствующую задачу главам муниципалитетов, - обратился глава облправительства к Николаю Абашину. – Поручаю министерству организовать пилотный проект с двумя-тремя районами. Определиться, какая нужна поддержка от региона. Сделать это нужно оперативно. Начинается сезон, лето упускать нельзя». Председатель облправительства отметил Борский район, продукция производителей которого представлена в областной столице и пользуется спросом у горожан.



На совещании была озвучена еще одна проблема, актуальная на сегодня –недобросовестная конкуренция. Для борьбы с несанкционированной торговлей в регионе будут организованы рейды совместно с органами полиции, представителями муниципалитетов и управления Роспотребнадзора.



Для развития ярмарочной торговли в Самарской области Правительством региона в прошлом году приняты нормативно-правовые акты, предусматривающие изменения в организации ярмарок. Так, произошло увеличение общего срока организации и проведения ярмарок с 3 до 5 лет, у организатора (оператора) ярмарки появилась обязанность по размещению информации о проведении ярмарки на сайте в Интернете. Введена система критериев, на которые обращает внимание комиссия при отборе участников конкурса операторов ярмарок. Это, например, внешний вид и оформление ярмарки и ярмарочных мест. Также одним из важных критериев является привлечение оператором сельскохозяйственных товаропроизводителей и товаропроизводителей, использующих региональную символику товаров.

В состав конкурсной комиссии по определению операторов ярмарок входят представитель министерства промышленности и торговли Самарской области, представители общественных организаций. В результате совместной работы профильных министерств с администрациями муниципальных образований в настоящее время на территории региона действуют 120 ярмарок регулярного проведения – это более 10320 торговых мест.

В областном центре действует 28 ярмарок с общим количеством 1240 торговых мест. Для сравнения, в 2019 году работало 20 ярмарок, предоставляющих в два раза меньше торговых мест (625). В текущем году администрацией городского округа Самара планируется организация четыре новых продовольственных муниципальных ярмарки круглогодичного размещения на 128 мест (пересечение улиц Пензенской и Владимирской; улица Партизанская, 173; улица Советская, 5; улица Стара-Загоры/Гастелло). По этим площадкам объявлен конкурс по определению операторов, который состоится 4 мая. После этого начнутся монтажные работы. Кроме того, в конце мая откроется продовольственная ярмарка в Куйбышевском районе на ул. Главная, 23 на 200 торговых мест.

Также планируется организация сезонных ярмарок в местах скопления несанкционированной торговли. В настоящее время на рассмотрении находятся 10 потенциальных площадок на 150 торговых мест.

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