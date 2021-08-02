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Видео о культуре и традициях своих народов сняли жители 77 регионов России

2 августа 2021 09:44
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Видео о культуре и традициях своих народов сняли жители 77 регионов России

Команда Всероссийского конкурса национальных видеороликов «МЫ» сообщает хорошую новость для всех, кому есть что рассказать об особенностях различных народов, умении находить общий язык, рецептах дружбы и взаимопонимания. Принято решение о продлении приёма заявок от желающих присоединиться к проекту на целый месяц – до 31 августа.

Участниками конкурса уже стали представители 77 регионов нашей страны, приславшие более 500 видео. Причем большинство фильмов созданы в категории "Любительская съёмка". Максимальное число роликов, посвященных культуре народов и семейным традициям, сняли жители Ставропольского края, откуда поступила 41 заявка. На втором месте по активности с 36 заявками Тюменская область, на третьем – Челябинская область: уральцы отметились 23-мя работами.

– Маленький секрет: самые высокие шансы на победу в номинации "Анимационные ролики". Там подано наименьшее количество работ, — говорят организаторы. – Снимайте мультфильмы и видеоролики о культуре своего народа, традициях вашей семьи, о дружбе и единстве. Присылайте их на конкурс. И пусть каждому улыбнется удача!

Стоит напомнить, что к участию в творческом проекте приглашаются жители всех регионов России, а также соотечественники, оказавшиеся за рубежом, и граждане других государств, находящиеся в нашей стране. Кроме того, своим взглядом на межэтнические отношения могут поделиться коллективы авторов, теле- и киностудии, СМИ и другие профессиональные сообщества, и, конечно, простые любители. Лучшие работы войдут в особый каталог фильмов и роликов о народах, проживающих в России, который появится на площадке образовательного онлайн-кинотеатра «Ноль Плюс» (zeroplus.tv) и сайте мыконкурс.рф.

Для участия в конкурсе нужно выбрать тему и номинацию, снять ролик и подать заявку на сайте мыконкурс.рф. Положение конкурса и вся необходимая информация, включая советы экспертов, доступны на портале, вопросы можно задать посредством электронной почты wekonkurs@gmail.com или в официальной группе «ВКонтакте» https://vk.com/wekonkurs. Лучшие работы назовут 4 ноября в рамках международного форума «Народы России».

 

Теги: видеоролики Всероссийский конкурс МЫ

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