Видео о культуре и традициях своих народов сняли жители 77 регионов России

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Команда Всероссийского конкурса национальных видеороликов «МЫ» сообщает хорошую новость для всех, кому есть что рассказать об особенностях различных народов, умении находить общий язык, рецептах дружбы и взаимопонимания. Принято решение о продлении приёма заявок от желающих присоединиться к проекту на целый месяц – до 31 августа.

Участниками конкурса уже стали представители 77 регионов нашей страны, приславшие более 500 видео. Причем большинство фильмов созданы в категории "Любительская съёмка". Максимальное число роликов, посвященных культуре народов и семейным традициям, сняли жители Ставропольского края, откуда поступила 41 заявка. На втором месте по активности с 36 заявками Тюменская область, на третьем – Челябинская область: уральцы отметились 23-мя работами.

– Маленький секрет: самые высокие шансы на победу в номинации "Анимационные ролики". Там подано наименьшее количество работ, — говорят организаторы. – Снимайте мультфильмы и видеоролики о культуре своего народа, традициях вашей семьи, о дружбе и единстве. Присылайте их на конкурс. И пусть каждому улыбнется удача!

Стоит напомнить, что к участию в творческом проекте приглашаются жители всех регионов России, а также соотечественники, оказавшиеся за рубежом, и граждане других государств, находящиеся в нашей стране. Кроме того, своим взглядом на межэтнические отношения могут поделиться коллективы авторов, теле- и киностудии, СМИ и другие профессиональные сообщества, и, конечно, простые любители. Лучшие работы войдут в особый каталог фильмов и роликов о народах, проживающих в России, который появится на площадке образовательного онлайн-кинотеатра «Ноль Плюс» (zeroplus.tv) и сайте мыконкурс.рф.

Для участия в конкурсе нужно выбрать тему и номинацию, снять ролик и подать заявку на сайте мыконкурс.рф. Положение конкурса и вся необходимая информация, включая советы экспертов, доступны на портале, вопросы можно задать посредством электронной почты wekonkurs@gmail.com или в официальной группе «ВКонтакте» https://vk.com/wekonkurs. Лучшие работы назовут 4 ноября в рамках международного форума «Народы России».