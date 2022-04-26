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Вход в самарской ботсад сделают платным

26 апреля 2022 13:38
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Вход в самарской ботсад сделают платным

В областной столице решили ввести входную плату для одного из самых популярных мест гуляния. Речь идет о Ботаническом саде Самарского университета.

Ботанический сад расположен в Октябрьском районе Самары. Он был организован в 1932 году в составе НИИ по изучению и охране природы Средневолжского края. С 1975 года сад является подразделением Самарского университета.

— Введение входной платы нужно для ускорения процесса развития инфраструктуры сада. Мы разработали концепцию, которая предполагает ряд изменений. Сюда входят обустройство подходов к естественному роднику, организация рекреационной зоны для детей на территории ближе к микрорайону Ботанический, создание «сада камней» и питомника с сиренями, установка скамеек и урн, информационных материалов, формирование современного сайта Ботанического сада, — сообщил первый проректор университета по научно-исследовательской работе Андрей Прокофьев.

При этом для многочисленных категорий граждан предусмотрят возможность льготного посещения.

Кроме того, в пресс-службе Самарского университета пояснили, что решение ввести платное посещение ботанических садов приняли на федеральном уровне.

Развивать Ботанический сад в Самаре решили давно. Например, его хотят сделать открытым круглогодично. Также около сада предложили обустроить парковку, пишет 63.ру.

Фото: Дильдина Светлана

 

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