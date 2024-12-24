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В Госдуме предложили женить россиян в роддомах
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В Госдуме предложили женить россиян в роддомах

24 декабря 2024 15:55
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Это важно, так как если ребенок рождается вне брака, отцу придется еще доказать отцовство.

В России нужно официально разрешить жителям заключать браки в роддомах, считает первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая. Это важно, так как если ребенок рождается вне брака, отцу придется еще доказать отцовство, объяснила она в беседе с 360.ru, пишет gazeta.ru.

Депутат назвала проблемой тот факт, что в России много детей появляются на свет вне брака.

«В общем, мы предлагаем, чтобы в тех МФЦ, которые есть в роддомах, была возможность в том числе заключить брак, чтобы не только зарегистрировать ребенка, но и родители могли заключить брак», — заявила она.

Когда ребенок рождается в не браке, мужчине приходится получать дополнительный документ для подтверждения отцовства. По мнению Буцкой, этот документ действует на мужчин «очень удручающе», так как, помимо прочего, «сделан в темных красках».

Когда ребенок рождается — это самое время принять решение о женитьбе, заключила парламентарий.

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