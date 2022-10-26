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В ГД внесли законопроект о защите русского от чрезмерного употребления иностранных слов
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В ГД внесли законопроект о защите русского от чрезмерного употребления иностранных слов

26 октября 2022 21:01
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Документ, в частности, предусматривает совершенствование механизмов обеспечения статуса русского языка как государственного в РФ.

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о контроле за соблюдением должностными лицами и гражданами норм русского литературного языка, документ направлен в том числе на защиту русского языка от чрезмерного употребления иностранных слов. Текст проекта размещен в думской электронной базе в среду, передает ТАСС.

Поправки предлагается внести в закон "О государственном языке РФ".

"Проект федерального закона предполагает недопустимость использования иностранных слов, за исключением не имеющих общеупотребительных аналогов в русском языке, перечень которых содержится в нормативных словарях. Указанная проектируемая норма направлена на защиту русского языка от чрезмерного употребления иностранных слов", - говорится в пояснительной записке.

По словам авторов инициативы, документ подчеркивает объединяющую роль русского языка как государственного языка в едином многонациональном государстве, расширяет и конкретизирует сферы, в которых использование государственного языка является обязательным.

Законопроектом предлагается ввести такие понятия как нормативные словари, нормативные грамматики и нормативные справочники, фиксирующие нормы современного русского литературного языка при его использовании в качестве государственного. 

 

Фото:    ru.freepik.com

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