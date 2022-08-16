Ветсанэксперт дала советы по выбору безопасного и зрелого арбуза

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Эксперт государственной ветеринарной службы на Даниловском рынке Ирина Митина рассказала, на что стоит обращать внимание при выборе арбуза, сообщают "Известия".

В беседе с Lenta.Ru во вторник, 16 августа, эксперт призвала при выборе арбуза обращать внимание не только на его зрелость, но и безопасность плода.

Прежде всего она посоветовала не покупать арбузы на обочинах трасс или любых других несанкционированных торговых точках, поскольку эти ягоды могут впитывать вредные вещества, например, из выхлопных газов.

Лучше всего покупать арбузы и другие ягоды, овощи и фрукты на официальных московских торговых площадках. Митина пояснила, что перед тем, как отправиться на прилавки, партии бахчевых проходят обязательную проверку специалистов государственной ветеринарной службы, в том числе на содержание нитратов. Также покупатель может убедиться в наличии у продавца документов, подтверждающих безопасность продукции.

При совершении покупки важно оценить арбуз внешне. По ее словам, правильная форма плода — круглая и вытянутая к краям. На нем не должно быть никаких трещин.

«В целях безопасности также не следует покупать разрезанные на куски арбузы или соглашаться на то, чтобы вам продемонстрировали мякоть плода. В разрезанный арбуз могут легко проникнуть микроорганизмы», — отметила Митина.

Она призвала также остерегаться излишне мягких мест на арбузе: это означает, что во время сбора или транспортировки его сильно ударили, а места удара начинают портиться быстрее всего.

Также оценивать при покупке следует и арбузную корку, которая должна быть в меру блестящей и плотной. Если ее нельзя легко поцарапать, значит, плод достаточно зрелый. Проверить его на зрелость также можно, постучав по нему: если звук звонкий, значит, арбуз не разочарует.

Митина отметила, что на плоде должна присутствовать так называемая «щечка» — пятнышко, которое появляется на арбузе в месте соприкосновения с грунтом. Белая «щечка», как правило, указывает на то, что ягоду сорвали незрелой, а вот желтое или рыжее пятнышко поможет найти зрелый плод, пояснила она.

К признакам созревания арбуза также относится высохший хвостик, который должен быть не только сухим, но и хрупким.

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