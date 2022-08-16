Я нашел ошибку
Главные новости:
При присвоении звания награжденной матери выплачивается единовременное денежное поощрение в размере 1 млн рублей.
Путин установил в РФ звание «мать-героиня» для родивших 10 и более детей
Замглаву учебного центра ВДВ Омска лишили свободы на 10 лет. Ему также назначили штраф в размере 6 млн рублей
Осуждены фигуранты дела о гибели 24 человек при обрушении казармы в Омске 
В министерстве напомнили, что многие отечественные компании производят премиальный шоколад, не уступающий иностранным брендам по вкусовым характеристикам и качеству.
Минсельхоз: российские кондитеры обеспечат страну шоколадом и после ухода Lindt
К признакам созревания арбуза также относится высохший хвостик, который должен быть не только сухим, но и хрупким.
Ветсанэксперт дала советы по выбору безопасного и зрелого арбуза
Афиша на эту неделю.
Бесплатный кинотеатр под открытым небом "Филин" ждет самарцев
Основной причиной задолженности является неуплата жителями региона налога на доходы, полученные при операциях по продаже объектов имущества, в том числе недвижимости, транспортных средств.
Вниманию налогоплательщиков: налоговые органы региона начали процедуру взыскания имеющейся задолженности
Он обвиняется в совершении мошенничества и служебного подлога при подготовке документов для оформления инвалидности гражданину.
В Исаклинском районе будут судить бывшего заместителя главного врача за служебный подлог
В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
Житель села Нижнее Санчелеево будет отвечать перед судом за покушение на убийство председателя ТСН
Наверх
Самара  +24 °C, Тольятти  +23 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 61.37
0.47
EUR 62.51
-0.03
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Сотрудниками Госавтоинспекции СО выявлено свыше 2300 различных правонарушений за минувшие выходные дни
День Военно-воздушных сил сегодня отметят в Самаре
В Самарской области пройдет фестиваль "Грамотные выходные"
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Ветсанэксперт дала советы по выбору безопасного и зрелого арбуза

16 августа 2022 20:55
121
К признакам созревания арбуза также относится высохший хвостик, который должен быть не только сухим, но и хрупким.

Эксперт государственной ветеринарной службы на Даниловском рынке Ирина Митина рассказала, на что стоит обращать внимание при выборе арбуза, сообщают "Известия".

В беседе с Lenta.Ru во вторник, 16 августа, эксперт призвала при выборе арбуза обращать внимание не только на его зрелость, но и безопасность плода.

Прежде всего она посоветовала не покупать арбузы на обочинах трасс или любых других несанкционированных торговых точках, поскольку эти ягоды могут впитывать вредные вещества, например, из выхлопных газов.

Лучше всего покупать арбузы и другие ягоды, овощи и фрукты на официальных московских торговых площадках. Митина пояснила, что перед тем, как отправиться на прилавки, партии бахчевых проходят обязательную проверку специалистов государственной ветеринарной службы, в том числе на содержание нитратов. Также покупатель может убедиться в наличии у продавца документов, подтверждающих безопасность продукции.

При совершении покупки важно оценить арбуз внешне. По ее словам, правильная форма плода — круглая и вытянутая к краям. На нем не должно быть никаких трещин.

«В целях безопасности также не следует покупать разрезанные на куски арбузы или соглашаться на то, чтобы вам продемонстрировали мякоть плода. В разрезанный арбуз могут легко проникнуть микроорганизмы», — отметила Митина.

Она призвала также остерегаться излишне мягких мест на арбузе: это означает, что во время сбора или транспортировки его сильно ударили, а места удара начинают портиться быстрее всего.

Также оценивать при покупке следует и арбузную корку, которая должна быть в меру блестящей и плотной. Если ее нельзя легко поцарапать, значит, плод достаточно зрелый. Проверить его на зрелость также можно, постучав по нему: если звук звонкий, значит, арбуз не разочарует.

Митина отметила, что на плоде должна присутствовать так называемая «щечка» — пятнышко, которое появляется на арбузе в месте соприкосновения с грунтом. Белая «щечка», как правило, указывает на то, что ягоду сорвали незрелой, а вот желтое или рыжее пятнышко поможет найти зрелый плод, пояснила она.

К признакам созревания арбуза также относится высохший хвостик, который должен быть не только сухим, но и хрупким.

 

Фото:    ru.freepik.com

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Глава региона нацелил ответственных руководителей на своевременное выполнение работ, от которых зависит качество жизни десятков тысяч людей из братского города. 
16 августа 2022  17:21
Дмитрий Азаров провел совещание по вопросам восстановления инфраструктуры ЖКХ и социальных объектов города Снежное ДНР
233
Самозанятые Самарской области смогут принять участие в ярмарке фестиваля «ВолгаФест-2022»
12 августа 2022  13:45
Самозанятые Самарской области смогут принять участие в ярмарке фестиваля «ВолгаФест-2022»
3562
Более 1,6 млн тонн зерна собрано аграриями Самарской области
12 августа 2022  13:24
Более 1,6 млн тонн зерна собрано аграриями Самарской области
961
Открылся первый шоу-рум самарских брендов «НАШИ»
12 августа 2022  12:50
Открылся первый шоу-рум самарских брендов «НАШИ»
816
День Военно-воздушных сил отметят в Самаре
12 августа 2022  11:28
День Военно-воздушных сил сегодня отметят в Самаре
1313
Весь список