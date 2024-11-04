Ветеринар дала советы по подготовке питомцев к холодному времени года

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С наступлением глубокой осени поведение многих животных меняется, в их жизненном укладе происходят важные процессы перестройки. Так же и у питомцев. «Сбер Еаптека» и ветеринарный онлайн-сервис «КотЗдоров» собрали полезные рекомендации в беседе с «Известиями» 4 ноября о том, как подготовить организм домашних животных к первым холодам.

Регулярно увлажняйте помещение

По словам ветеринара сервиса «КотЗдоров» Жанны Каштановой, главными индикаторами смены сезонов для животных служат продолжительность светового дня и температура. Если питомец постоянно находится дома, где оба показателя всегда примерно одинаковые, то хотя сезонные изменения и станут ощущаться им более сглаженно, но также будут сказываться на здоровье животного, прежде всего, на состоянии шерсти и кожных покровов.

«С наступлением отопительного сезона влажность воздуха в квартирах падает, поэтому кожа и шерсть животного становятся более сухими, затрудняется отхождение шерстинок, и процесс линьки может смещаться. Важными задачами владельца в этот период становятся поддержание оптимального уровня влажности воздуха в помещении, использование для купания питомца специальных увлажняющих средств — кондиционеров или масок — и регулярное вычесывание любимца, которое поможет ему вовремя избавляться от сухой и ломкой шерсти, чтобы взамен выросла полноценная красивая шубка», — прокомментировала эксперт.

Кроме того, сухой воздух может негативно сказываться и на состоянии слизистых, что, в свою очередь, может стать причиной снижения местного иммунитета, и тогда вирусам становится легче атаковать животное, объяснила она. С этим фактором эксперт связала, в том числе, осенний пик респираторных заболеваний, таких как вольерный кашель.

Согласно статистике «КотЗдоров», около 7% обращений в год приходится на респираторные инфекционные заболевания с симптоматикой кашля, ринита, одышки и обострениями астмы, а около 36% — по вопросам, связанным с дерматологией, которая вместе с гастроэнтерологией и травматологией входит в тройку лидеров по обращениям в течение года.

При этом, по данным продаж «Сбер Еаптеки», препараты для лечения астмы и респираторных заболеваний у животных за девять месяцев 2024 года покупали на 37% чаще, чем за аналогичный период прошлого года, а препараты в категории «дерматология» — на 16%.

Определите оптимальный режим кормления

Важным пунктом в уходе за животным в период смены сезонов является кормление, отметила специалист. Включается инстинкт подготовки к зимней бескормице: физическая активность животного снижается, а расход калорий за сутки уменьшается при возросшем их потреблении. В связи с этим возрастает риск набора веса у питомца.

«Если ваш любимец находится на полнорационном промышленном корме, то в этом случае нормы суточного кормления допускают определенный диапазон. Так, понаблюдав за питомцем, можно снизить суточный объем корма в пределах этих значений. Если животное получает натуральное питание, то лучше всего будет проконсультироваться с диетологом по допустимому снижению объемов порций или замене ингредиентов на менее калорийные», — сказала она.

При этом Каштанова уточнила, что часто владельцы обращаются к ветеринару с вопросом о необходимости дополнительной поддержки организма питомца полезными витаминами или минералами. Однако, по ее словам, если корм сбалансирован, то дополнительных витаминов и кормовых добавок вводить в рацион питомца не требуется.

Позаботьтесь о здоровом сне

С приходом холодного времени года животные начинают не только больше есть, но и больше спать: организм переходит в состояние энергосбережения. При этом разные виды питомцев имеют разные потребности во сне. Некоторые из них могут впадать в спячку. Каштанова поделилась рекомендациями, как помочь разным типам питомцев подготовиться к гибернации.

Змеям и рептилиям для погружения в спячку важно создать нужный микроклимат — постепенно понижать температуру в террариуме до значений около +12... +14 градусов, сократить период освещения до нескольких часов, регулярно увлажнять подстилку, опрыскивая ее водой из пульверизатора.

Черепахам следует обеспечить схожие условия, поддерживая при этом оптимальную для комфортного сна температуру около +6... +8 градусов. Важно следить, чтобы черепаха не теряла больше 10% от исходного веса, для этого спящего питомца нужно регулярно взвешивать.

Для подготовки домашнего ежа ко сну необходимо обустроить ему гнездо — на балконе или лоджии можно разместить коробку с подстилкой из сена или опилок. При этом температура в месте сна питомца не должна опускаться ниже нуля градусов.

Поддерживайте оптимальную физическую нагрузку

Домашние животные, которые не впадают в спячку, нуждаются в поддержании оптимальной физической активности в холодный период. Ветеринар сообщила, что не советует специально «тормошить» ставшего менее подвижным и более ленивым питомца, чтобы не получить в ответ негативной реакции. Действовать предстоит более изобретательно.

«Прогулки с собакой на свежем воздухе можно делать более интересными для питомца, подключив занимательные игры, например, ноузворк — игру, при которой собака должна найти спрятанный предмет по запаху. Кошкам можно предложить подвижные игры дома: шуршащие тоннели, «секретную» интерактивную мышь. Также многие кошки охотно откликаются на возможность передвигаться вертикально — ряд полочек на стене наверняка порадует вашего шерстяного друга», — советует эксперт.

При этом ветеринар указала, что не рекомендует нагружать физической активностью пожилых и болеющих животных — для этих категорий питомцев достаточно проводить регулярный контроль массы тела, корректируя при необходимости режим питания.