Ветераны СВО учили студентов давать отпор самой страшной угрозе современности – терроризму

В Самарской области завершилось масштабное профилактическое мероприятие «Формула безопасности», которое объединило студентов из семи регионов России: Республики Мордовия, Татарстана, Удмуртии, Калмыкии, Ульяновска, Кировской и Самарской областей.

На два дня участники погрузились в антитеррористические практики, квесты, диалоги с психологами, сотрудниками Координационных центров, мастер-классы по тактической медицине и другие антитеррористические активности. Каждая команда проходила свой маршрут с различными форматами и темами – от тактической медицины до критического осмысления сложных ситуаций.

В числе спикеров - Максим Меделяев, выпускник «Школы героев» (программа реализуется по инициативе главы региона Вячеслава Федорищева в продолжение президентской – «Время героев»), общественный советник губернатора Самарской области, член ассоциации ветеранов СВО. Максим вместе со своими боевыми товарищами – медиком штурмовой группы Дмитрием Вахтиным и волонтером СВО, настоящим патриотом Александром Горшковым – постарались передать ребятам не только сухие знания, но и частичку своего боевого духа, веру в силу единства и готовность защищать свою Родину.

Студенты проявили себя настоящими героями, активно участвуя в каждом этапе «рулетки мастер-классов».

Им наглядно продемонстрировали основы тактической медицины, обучая, как спасти жизнь товарища в бою, когда дорога каждая секунда.

Также ребят испытывали на прочность на полосе препятствий, доказывая, что физическая подготовка и воля к победе – залог безопасности.

«Вместе со студентами мы разобрали алгоритм действий при террористической атаке в здании, показывая, как необходимо действовать эффективно, будь то угроза с земли или с воздуха. Эвакуация через окно стала проверкой на смелость и умение быстро принимать решения, - рассказывает Максим Меделяев. - Я считаю, что говорить необходимо не только об угрозе терроризма, но и о том, как каждый из нас может стать частью большого щита, способного противостоять любой опасности. Бдительность, сплоченность, взаимовыручка и готовность действовать – вот наше оружие».

Завершился день «Диалогом о важном», где герои еще раз подчеркнули: только вместе, плечом к плечу, возможно защитить нашу страну от любых угроз.

Фото: Дарья Царенко, фотограф медиа Самарского университета «Иллюминатор» им. В.А. Каковникова/департамент информационной политики СО