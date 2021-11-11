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Благотворительный фонд «Память поколений» оказывают помощь ветеранам.
Ветерану Великой Отечественной войны из села Русская Борковка вручили новую инвалидную коляску
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Ветерану Великой Отечественной войны из села Русская Борковка вручили новую инвалидную коляску

11 ноября 2021 15:35
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Благотворительный фонд «Память поколений» оказывают помощь ветеранам.

Весной 2021 года Самарская область приняла участие в ежегодной всероссийской патриотической благотворительной акции «Красная гвоздика». На собранные средства организаторы – Благотворительный фонд «Память поколений» оказывают помощь ветеранам.

5 ноября 2021 года ветерану Великой Отечественной войны Ивану Алексеевичу Наумову из с. Русская Борковка Ставропольского района вручили новую высокотехнологичную инвалидную коляску.

9 мая 2021 года Иван Алексеевич обратился лично за помощью к волонтерам: он нуждается в инвалидной коляске, так как тяжело ходить, а сидеть на месте не привык. Благодаря участию «серебряных» волонтеров отряда «Белые журавли» Ставропольского района 5 ноября помощь была оказана.

«Спасибо! Езжу теперь и дома и на улице. Удобная коляска, теперь это мои ноги», – сказал Иван Алексеевич и поблагодарил всех за помощь.

Шестой год подряд Благотворительный фонд «Память поколений» проводит всероссийскую патриотическую акцию «Красная гвоздика» на всей территории нашей страны. Волонтёры распространяют значки с изображением красной гвоздики – символа памяти о павших героях и ныне живущих ветеранах боевых действий. Все собранные средства направляются на оказание медицинской помощи ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны, в том числе труженикам тыла, несовершеннолетним узникам концлагерей, жителям блокадного Ленинграда, приравненным к ним категориям граждан, ветеранам и инвалидам боевых действий в Демократической Республике Афганистан, ветеранам и инвалидам, участвовавшим в операциях на территории Северного Кавказа, ветеранам военной службы, проживающим на территории Российской Федерации.

С 2019 года Региональный центр «серебряного» волонтерства Самарской области при СРМОО «Центр социальных проектов» и Самарское региональное отделение Всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы» присоединяются к организации и проведению акции в нашей области.

В 2021 году к акции подключились более 90 «серебряных» волонтеров из 10 муниципальных образований и более 50 волонтеров Победы. Им удалось собрать более 150 000 рублей. 

«По итогу деятельности волонтеров Всероссийской патриотической акции «Красная Гвоздика» в 2021 году будет оказана помощь еще 5 ветеранам в Самарской области», – рассказал руководитель регионального центра «серебряного» волонтерства Самарской области Сергей Андриянов, передает пресс-служба правительства СО.

 

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