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Ветерану УИС полковнику внутренней службы Марку Курдину – 75 лет

23 января 2023 17:18
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В торжественной обстановке ему вручили благодарность ФСИН России.

С юбилеем Марка Владимировича тепло поздравили сослуживцы. В торжественной обстановке ему вручили благодарность ФСИН России.

Во время чествования отмечалось, что Марк Владимирович прошел славный путь в пенитенциарной системе региона. Службу начал в 1971 году в должности руководителя лекторской группы Политотдела исправительно-трудовых учреждений УВД Куйбышевского облисполкома.

В 1981 году окончил Академию МВД СССР.

В 1996 году в качестве советника по исправительным делам пребывал в командировке в зоне вооруженного конфликта в Чеченской Республике. За образцовое выполнение служебных обязанностей по обеспечению охраны общественного порядка в условиях, связанных с риском для жизни (вывел из окружения более 50 военнослужащих) был награжден Орденом Мужества. Также Марк Владимирович награжден медалями за «Безупречную службу» 3 степени и Почетными знаками УИС «За отличие в службе» 1 и 2 степени.

В 1998 году ушел в отставку с должности заместителя начальника Управления исполнения наказаний УВД Самарской области, где возглавлял направление воспитательной работы среди сотрудников и осужденных.

С 2005 по 2012 годы возглавлял ветеранскую организацию уголовно-исполнительной системы Самарской области, сообщает пресс-служба УФСИН СО.

 

Фото:   пресс-служба УФСИН СО

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