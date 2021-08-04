Ветеранская организация УФСИН СО принимает участие в конкурсе видеороликов «Раритеты Великой Победы»

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Мероприятие приурочено к 76-летию окончания Второй мировой войны. Мероприятие проводится в рамках реализации международного проекта «Территория Победы» совместно с Всероссийской общественной организацией ветеранов (пенсионеров) войны и труда при поддержке Российского информационного агентства «Победа РФ» и Онлайн-ТВ Музея Победы.

Цель конкурса - сохранение и популяризация музейных коллекций, связанных с боевым и трудовым подвигом советского народа в годы Второй мировой и Великой Отечественной войн. Согласно замыслу музеи представят на суд жюри рассказы об экспонатах из своих коллекций, связанных с историей и событиями военной истории середины XX века.

Что касается музейной экспозиции УФСИН России по Самарской области, то по предложению ветеранской организации подготовлен видеорассказ о кителе Героя Советского Союза подполковника внутренней Владимира Михеева.

Будучи старшим лейтенантом Владимир Михайлович в боях за Сталинград совершил беспримерный подвиг - с подразделением из 15 бойцов он уничтожил и пленил несколько сот гитлеровских солдат и офицеров, захватил богатые трофеи. За что получил Звезду Героя Советского Союза.

В послевоенные годы Владимир Михеев посвятил себя службе в уголовно-исполнительной системе. Прослужил 30 лет, вырос до начальника колонии, получил звание подполковник внутренней службы.

В музейной экспозиции УФСИН оформлен стенд в честь Героя, а также учрежден приз, которым по итогам года награждается лучшее подразделение.

Вернемся к главной теме. Конкурс проводится в четыре этапа: 1 этап «Прием работ» − с 5 мая по 5 августа 2021 года; 2 этап «Онлайн-голосование» на официальном сайте Музея Победы − с 3 сентября по 15 октября 2021 года; 3 этап «Подведение итогов. Объявление победителей» − 20 октября 2021 года; 4 этап «Торжественное награждение». Церемонию награждения победителей планируется провести в рамках работы Санкт-Петербургского международного культурного форума в ноябре 2021 года, пресс-служба УФСИН России по Самарской области.

Фото: пресс-служба УФСИН России по Самарской области