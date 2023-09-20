Ветеранов СВО на дому консультируют соцкоординаторы Самарского филиала фонда «Защитники Отечества»

113

В Самарском отделении фонда «Защитники Отечества» работают 30 социальных координаторов, сотрудники областного комиссариата и Социального фонда России, организована служба занятости, медицинская и юридическая помощь. Только за лето соцкоординаторы приняли более 3 тысяч обращений от ветеранов СВО и их родных.

Но сотрудники фонда не только принимают обращения, но и могут сами навестить ветерана и узнать, в чем требуется помощь. Соцкоординатор из Большечерниговского района Татьяна Калинкина побывала в гостях у Ивана - ветерана СВО.



Семья Ивана тепло встретила соцкоординатора. За чаем обсудили проблемные вопросы. Боец долго не получал положенную пенсию. Сразу после встречи соцкоординатор связалась с расчетным центром и банком-оператором для решения проблемы. Вопрос был положительно решен - с октября пенсия поступит Ивану на расчетный счет.

Также Татьяна Калинкина помогла семье Ивана собрать необходимые документы и направила их в Военный комиссариат для получения компенсации по уходу за инвалидом 1 группы.

«Поддержка каждого ветерана специальной военной операции и каждой семьи погибшего бойца, забота и внимание - главные ценности фонда «Защитники Отечества», - говорит Татьяна Калинкина.

Отделения фонда созданы по поручению Президента России Владимира Путина во всех регионах станы. В задачи фонда входит разностороння помощь участникам СВО и их семьям.

