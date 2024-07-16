Ветерана уголовно-исполнительной системы Зинаиду Звягину коллеги поздравили с 90-летием

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Зинаида Алексеевна посвятила службе в уголовно-исполнительной системе более 35 лет. Она прошла долгий путь и благодаря своим трудолюбию, активности и принципиальности занимала должность начальника производственного отдела исправительно-трудовой колонии №15 Самарской области

Коллеги всегда с особым уважением относились к майору Звягиной и ценили ответственное отношение к делу, высокую профессиональную компетентность, отзывчивость и внимание к людям.

За неоценимый вклад в функционирование уголовно-исполнительной системы Зинаида Алексеевна была поощрена множеством грамот и благодарственных писем.

Зинаида Звягина и сегодня продолжает участвовать в жизни исправительного учреждения. Она с удовольствием общается с молодыми сотрудниками, делиться с ними своим опытом и дает мудрые советы.

Поздравляем Зинаиду Алексеевну с юбилеем и желаем крепкого здоровья, тепла семейного очага и долгих лет жизни!

Фото предоставлено пресс-службой УФСИН СО