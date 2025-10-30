Ветеран СВО из Самары Михаил Сокуров: «Спорт позволяет держать себя в форме, что бы ни случилось»

155

7 ноября в Самаре на площади Куйбышева состоится традиционный Парад Памяти. Главная тема в этом году – «Герои спорта на войне». Член Ассоциации ветеранов СВО города Самара Михаил Сокуров уверен: во все времена – и в Великую Отечественную войну, и сейчас, на специальной военной операции – спорт действительно помогает военнослужащим достойно выполнять поставленные задачи. Кавалер Ордена Мужества занимался спортом до того, как отправился «за ленту», и по возвращении домой, несмотря на серьезную травму, спорт остается важной частью его жизни.



Михаил родился в Самаре и с раннего детства занимался плаванием «для здоровья», а в школьные годы переключился на единоборства. До получения спортивной травмы в 18 лет он регулярно тренировался, участвовал в соревнованиях по боксу.



«Мне больше нравился сам процесс тренировок: мы выполняли огромное количество физических упражнений на разные группы мышц под руководством замечательного тренера – Вячеслава Фомина. Он поставил мне удар, технику и показал массу упражнений», – вспоминает Михаил Сокуров.



После школы молодой человек окончил Самарский колледж железнодорожного транспорта им. А.А. Буянова по специальности инженер-путеец. Занимался электромонтажом, прокладкой и подключением электросистем. С началом специальной военной операции Михаил присоединился к 45-му мотострелковому полку. Хорошая физическая подготовка помогала на передовой – бойцы строили окопы, кололи дрова, делали укрепления. Кроме того, Михаил стал санитарным инструктором в своем взводе. Вернулся Михаил из зоны проведения специальной военной операции после серьезной травмы, полученной при артиллерийском обстреле.



«Я провел 5-6 занятий в составе ЦСК ВВС следж-команды по следж-хоккею на базе профессионального хоккейного клуба. Команда очень дружная, а ощущения от первой поездки в санях – непередаваемые, – делится Михаил Сокуров. – Физическую активность не забросил: каждое утро занимаюсь с гирями, отжимаюсь, иногда получается потренироваться на спортплощадке около дома. Любому человеку обязательно советую занятия спортом, хотя бы банальный комплекс с приседаниями или бег, он хорош для сердечно-сосудистой системы. Спорт позволяет держать себя в форме, что бы ни случилось».



Напомним, сейчас в Самаре для ветеранов СВО с ограниченными возможностями здоровья доступны такие адаптивные виды спорта, как волейбол сидя, баскетбол на колясках, пулевая стрельба, футбол ампутантов, следж-хоккей, футбол на колясках и плавание. По поручению главы города Самара Ивана Носкова этот перечень будет расширяться в зависимости от потребностей ветеранов СВО.

Фото: пресс-служба администрации Самары