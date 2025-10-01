Ветеран СВО из Самары Марат Милюков: «Воинское братство – одна из самых больших ценностей»

85

Ветеран специальной военной операции, член Ассоциации ветеранов СВО города Самара Марат Милюков помогает возвращающимся из-за ленточки бойцам и их близким, уделяет большое внимание работе с детьми и молодежью.



Марат родился и вырос в Казахстане, а после переезда в Самару и окончания школы поступил в железнодорожное училище, где получил специальность слесаря по ремонту электроподвижного состава. Однако это не стало делом его жизни. Более двадцати лет он проработал парикмахером, даже на передовой не забывал свою профессию и после возвращения домой вернулся к любимому занятию.



«Я не проходил срочную службу в армии, но отправился за «ленточку» добровольцем в 2023 году, когда один мой друг погиб, а второй пропал без вести. Не мог поступить иначе. Ведь я внук ветерана Великой Отечественной, и думаю, дед, который брал Берлин, одобрил бы мой поступок. Очень тяжело было говорить об этом маме, видел, как ей было непросто. «Марат, я тобой горжусь, но очень за тебя боюсь», – сказала мне она», – поделился Марат Милюков.



На передовой Марат стал пулеметчиком, а со временем – разведчиком и заместителем командира отделения. Рассказывает, что за «лентой» непросто, но братское плечо и единство ребят придает силу.

«Я очень горжусь, что стал разведчиком. С трудностями и риском сталкивались ежеминутно, но мы – настоящая сила. Каждый действовал и действует не в одиночку, а совместно со своими товарищами. Воинское братство неспроста считается одной из самых больших ценностей», – считает Марат Милюков.



Как отмечает ветеран, на СВО военнослужащие приехали с разных концов страны и по-настоящему сдружились. Об этой дружбе и о товарищах, которых уже нет в живых, Марат Милюков и сейчас рассказывает на уроках мужества в школах Самары. «Мы много работаем с детьми и молодежью Самары. Нужно рассказать ребятам о братстве, честности, о любви к Родине. Каждый раз испытываю чувство ответственности на таких встречах, – делится он. – Важно, чтобы для них что-то значили слова «честь», «совесть», «достоинство». Нет в жизни более важного и достойного дела, чем вырастить из ребенка хорошего человека. Ребята активно идут на контакт, задают много вопросов. Стараюсь на все отвечать честно».



На фронте самарец дважды был ранен и представлен к двум внеочередным званиям, награжден медалью Суворова. На позиции он остался вместе с товарищем из Большой Черниговки и попал в так называемую «серую» зону. Выбирались из окружения трое суток, но поставленную задачу выполнили.



Сейчас Марат Милюков вновь в Самаре, получает высшее образование в Самарском государственном экономическом университете. Уверен, что новые знания пригодятся ему как в профессиональной, так и в общественной деятельности.

Фото: администрация Самары