Я нашел ошибку
Главные новости:
Наиболее популярными креативными индустриями у самарской молодежи до 25 лет являются реклама и PR, разработка ПО и ИТ-услуги, дизайн и фотография.
Молодые предприниматели губернии в 2 раза чаще выбирают бизнес в креативной сфере
Данный объект планировался как офисное здание с подземной автостоянкой, но в процессе строительства были выявлены серьезные нарушения.
К демонтажу недостроенного девятиэтажного здания приступили в Самаре
«Экопункты» — важная часть современной системы обращения с отходами, основанной на раздельном сборе.
В Самаре открылся первый в регионе современный «Экопункт» по приему вторсырья
Марат Милюков помогает возвращающимся из-за ленточки бойцам и их близким, уделяет большое внимание работе с детьми и молодежью. 
Ветеран СВО из Самары Марат Милюков: «Воинское братство – одна из самых больших ценностей»
Создание Единого документа знаменует переход от точечного регулирования к системному стратегическому планированию.
Самарская область приступает к созданию Единого документа  территориального планирования и градостроительного зонирования
В Могилеве состоялся международный марафон, в рамках которого разыгрывались чемпионат СНГ и чемпионат Беларуси по марафонскому бегу.
Тольяттинский легкоатлет Владимир Чистяков стал призером чемпионата СНГ
Направленные на защиту прав и безопасности граждан преклонного возраста.
В Международный день пожилых людей, полицейские региона провели профилактические мероприятия
Соблюдай правила дорожного движения, дистанцию и скоростной режим.
Ночью и утром 2 октября в регионе ожидается туман
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 82.61
-0.26
EUR 96.86
-0.28
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
«Том Сойер Фест – Самара» приглашает на «Праздник урожая»
«СВОим примером»: в Самаре ветераны СВО присоединились к донорской акции «СВОим примером»
В Самаре в «Заварке» пройдет творческая встреча (12+) с клубом молодых архитекторов «ДОМ:А»
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Октябрь 2025
ПнВтСрЧтПтСбВс
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Ветеран СВО из Самары Марат Милюков: «Воинское братство – одна из самых больших ценностей»

1 октября 2025 16:59
85
Марат Милюков помогает возвращающимся из-за ленточки бойцам и их близким, уделяет большое внимание работе с детьми и молодежью. 

Ветеран специальной военной операции, член Ассоциации ветеранов СВО города Самара Марат Милюков помогает возвращающимся из-за ленточки бойцам и их близким, уделяет большое внимание работе с детьми и молодежью. 

Марат родился и вырос в Казахстане, а после переезда в Самару и окончания школы поступил в железнодорожное училище, где получил специальность слесаря по ремонту электроподвижного состава. Однако это не стало делом его жизни. Более двадцати лет он проработал парикмахером, даже на передовой не забывал свою профессию и после возвращения домой вернулся к любимому занятию.

«Я не проходил срочную службу в армии, но отправился за «ленточку» добровольцем в 2023 году, когда один мой друг погиб, а второй пропал без вести. Не мог поступить иначе. Ведь я внук ветерана Великой Отечественной, и думаю, дед, который брал Берлин, одобрил бы мой поступок. Очень тяжело было говорить об этом маме, видел, как ей было непросто. «Марат, я тобой горжусь, но очень за тебя боюсь», – сказала мне она», – поделился Марат Милюков.

На передовой Марат стал пулеметчиком, а со временем – разведчиком и заместителем командира отделения. Рассказывает, что за «лентой» непросто, но братское плечо и единство ребят придает силу.
«Я очень горжусь, что стал разведчиком. С трудностями и риском сталкивались ежеминутно, но мы – настоящая сила. Каждый действовал и действует не в одиночку, а совместно со своими товарищами. Воинское братство неспроста считается одной из самых больших ценностей», – считает Марат Милюков.

Как отмечает ветеран, на СВО военнослужащие приехали с разных концов страны и по-настоящему сдружились. Об этой дружбе и о товарищах, которых уже нет в живых, Марат Милюков и сейчас рассказывает на уроках мужества в школах Самары. «Мы много работаем с детьми и молодежью Самары. Нужно рассказать ребятам о братстве, честности, о любви к Родине. Каждый раз испытываю чувство ответственности на таких встречах, – делится он. – Важно, чтобы для них что-то значили слова «честь», «совесть», «достоинство». Нет в жизни более важного и достойного дела, чем вырастить из ребенка хорошего человека. Ребята активно идут на контакт, задают много вопросов. Стараюсь на все отвечать честно». 

На фронте самарец дважды был ранен и представлен к двум внеочередным званиям, награжден медалью Суворова. На позиции он остался вместе с товарищем из Большой Черниговки и попал в так называемую «серую» зону. Выбирались из окружения трое суток, но поставленную задачу выполнили. 

Сейчас Марат Милюков вновь в Самаре, получает высшее образование в Самарском государственном экономическом университете. Уверен, что новые знания пригодятся ему как в профессиональной, так и в общественной деятельности.

 

Фото:   администрация Самары

Теги: Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Наиболее популярными креативными индустриями у самарской молодежи до 25 лет являются реклама и PR, разработка ПО и ИТ-услуги, дизайн и фотография.
01 октября 2025, 17:25
Молодые предприниматели губернии в 2 раза чаще выбирают бизнес в креативной сфере
Наиболее популярными креативными индустриями у самарской молодежи до 25 лет являются реклама и PR, разработка ПО и ИТ-услуги, дизайн и фотография. Бизнес
57
Данный объект планировался как офисное здание с подземной автостоянкой, но в процессе строительства были выявлены серьезные нарушения.
01 октября 2025, 17:16
К демонтажу недостроенного девятиэтажного здания приступили в Самаре
Данный объект планировался как офисное здание с подземной автостоянкой, но в процессе строительства были выявлены серьезные нарушения. Благоустройство
65
«Экопункты» — важная часть современной системы обращения с отходами, основанной на раздельном сборе.
01 октября 2025, 17:05
В Самаре открылся первый в регионе современный «Экопункт» по приему вторсырья
«Экопункты» — важная часть современной системы обращения с отходами, основанной на раздельном сборе. Общество
153
В центре внимания
Дмитрий Чернышенко также поблагодарил губернатора за реализацию проекта по созданию межвузовского кампуса мирового уровня.
1 октября 2025  14:44
Дмитрий Чернышенко и Вячеслав Федорищев обсудили социально-экономическое развитие Самарской области
139
Вячеслав Федорищев обратился к пожилым жителям Самарского региона
1 октября 2025  11:47
Вячеслав Федорищев обратился к пожилым жителям Самарского региона
222
1 октября 2025 года в Самарской области зазвучат сирены
30 сентября 2025  11:51
1 октября 2025 года в Самарской области зазвучат сирены
398
Вячеслав Федорищев обратился к жителям губернии по случаю Дня воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией
30 сентября 2025  11:19
Вячеслав Федорищев обратился к жителям губернии по случаю Дня воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией
1456
Более 10,5 тонн еды съели на гастрономическом фестивале «Самара со вкусом»
30 сентября 2025  10:51
Более 10,5 тонн еды съели на гастрономическом фестивале «Самара со вкусом»
371
Весь список