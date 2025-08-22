Я нашел ошибку
Главные новости:
Организованной комитетом ЗАГС Самарской области.
В Самарской области обсудили реализацию семейной политики на Стратегической сессии
Проектом предусмотрена расчистка более 78 тыс. м³ ила на площади 16,32 га.
Расчистку более 16 гектаров озёр Старицы Дубовый Ерик завершат в 2025 году
Ключевые итоги форума «Музейные маршруты».
Самарская область укрепляет культурные связи с ведущими музеями страны
Будьте внимательны и осторожны на дорогах.
Ночью 23 августа в губернии ожидается туман
Он рассказал участникам смены о своем жизненном пути и о том, что всегда хотел быть военным.
Ветеран СВО и выпускник «Школы героев» выступил перед школьниками в рамках просветительской смены в Самарской области
Для участников была организована интенсивная образовательная программа, включающая мастер-классы, лекции, проектные сессии и нетворкинг.
Молодёжь региона стала участником федеральной образовательной программы «Жить и создавать в России»
Евдокимов исполнял в разное время такие известные песни как "Фантазер", "Майский вальс", "Зачарованная моя" и другие.
Умер заслуженный артист России, исполнитель песни "Фантазер" Ярослав Евдокимов
В том числе – бронзу в командных соревнованиях по волейболу сидя. 
Самарская команда ветеранов СВО завоевала 6 наград на «Кубке защитников Отечества» ПФО
Ветеран СВО и выпускник «Школы героев» выступил перед школьниками в рамках просветительской смены в Самарской области

22 августа 2025 16:22

22 августа 2025 16:22
95
Он рассказал участникам смены о своем жизненном пути и о том, что всегда хотел быть военным.

Российское общество «Знание» стало соорганизатором просветительских программ «Университетских смен», которые прошли на базе Поволжского государственного университета сервиса (Университет сервиса). Участниками стали школьники Донецкой народной республики. Мероприятия проходят с 15 по 24 августа. 

Перед ребятами выступил лектор Общества «Знание», начальник Тольяттинского местного отделения «Юнармии» по Самарской области, выпускник первого потока региональной программы «Школа героев» Михаил Дубянский.

Он рассказал участникам смены о своем жизненном пути и о том, что всегда хотел быть военным. Родился в 1967 году. С 1970 жил в Тольятти. Мечтал поступить в суворовское училище, но в силу обстоятельств пошел учиться в Тольяттинский автомеханический техникум. После завершения поступил в Бакинское высшее общевойсковое командное училище. Окончив его в 1990 году, поехал на Тихоокеанский флот, в 55-ю дивизию морской пехоты. Службу начинал в 165-м полку командиром взвода в десантно-штурмовом батальоне. В мае 2022 году Михаил Дубянский пошел добровольцем на СВО.

«Мы шли просто по зову сердца. Я служил в казачьем добровольческом отряде БАРС-15 «ЕРМАК». Стал заместителем командира отряда. Потом было еще два контракта. Воевал под Харьковом. Кременной, Сватово, Авдеевкой, в общей сложности находился на СВО больше года. На протяжении многих лет я занимаюсь в Тольятти патриотическим воспитанием молодежи. Являюсь начальником штаба тольяттинского местного отделения движения «Юнармия». Учу по мере сил и возможности любить и защищать Родину.

Слова надо подтверждать делами. Как бы я мог смотреть в глаза мальчишкам и девчонкам, если бы все мои красивые и правильные слова о патриотизме оказались пустыми? Моя страна потребовала, чтобы я встал на защиту ее интересов. И я это сделал», — поделился он.

Кроме того, он рассказал об участии в региональном проекте «Школа героев», запущенном по инициативе губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева в 2024 году.

«Самарская инициатива является региональным продолжением федеральной программы «Время героев», созданной для участников специальной военной операции. Эту кадровую программу в начале 2024 года инициировал президент России Владимир Путин. Важно отметить, что обучение по федеральной программе доступно не только очно, но и в дистанционном формате. Лично я перед зачислением в самарский проект прошел онлайн-обучение в Высшей школе государственного управления в рамках программы «Время героев». Для подачи заявки на этот курс мне  пришлось получить разрешение командира и на три дня выехать в тыл, где был доступен интернет, чтобы оформить анкету и отправить все необходимые документы.

Со «Школой героев» процесс поступления был немного другим. Через Фонд «Защитники Отечества» выбрали 45 ветеранов СВО, из которых десять человек являются жителями Тольятти», — поделился Михаил Дубянский.

Ветеран СВО поделился, что в рамках обучения участники «Школы Героев» изучали российское, в том числе антикоррупционное законодательство, и принципы работы экономики страны. Кроме того, проходили различные тренинги личностного роста, по стрессоустойчивости.

«Ключевая задача для каждого участника — разработать и презентовать собственную общественно значимую инициативу, направленную на развитие города или региона. Мой проект посвящён совершенствованию преподавания обновлённого школьного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности и защиты Родины», который теперь включает элементы военной и медицинской подготовки», — рассказал Михаил Дубянский.

Лекция прошла в рамках Всероссийской акции «Служу Отечеству» Российского общества «Знание» и Государственного фонда «Защитники Отечества». Проект проводится в рамках трека Знание.Герои второй год подряд и его суть заключается в привлечении ветеранов СВО к активной просветительской и наставнической работе. Их личные истории мужества, героизма и боевого опыта станут основой для встреч с детьми и подростками на площадках детских оздоровительных лагерей, а также с другими участниками акции, предоставляя уникальную возможность услышать о служении Родине из первых уст.

Напомним, «Университетские смены» – профориентационный проект, в рамках которого школьники и студенты колледжей получают уникальную возможность прочувствовать студенческую жизнь, увидеть изнутри устройство университетов и познакомиться с образовательной программой и возможностями высших учебных заведений. В этом году к проекту присоединились более 100 вузов России. Он реализуется при поддержке Минпросвещения России, Минобрнауки России и Российского движения детей и молодежи Движение Первых.

Знание.Герои — это просветительский проект Общества «Знание», который был запущен с целью воспитания у подрастающих поколений чувства гордости за страну ее великое прошлое и героическое настоящее.

Лекторами проекта выступают Герои России, участники СВО, государственные деятели, лидеры мнений встречаются с российской молодежи. Участники вместе обсуждают темы подвигов соотечественников, исторической правды и борьбы с фальсификацией, событий Великой Отечественной войны, роли регионов в истории России.

С мероприятиями проекта Знание.Герои можно познакомиться на сайте Российского общества «Знание».

 

 

Фото: пресс-служба Поволжского государственного университета сервиса

