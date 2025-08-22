Ветеран СВО и выпускник «Школы героев» выступил перед школьниками в рамках просветительской смены в Самарской области

95

Российское общество «Знание» стало соорганизатором просветительских программ «Университетских смен», которые прошли на базе Поволжского государственного университета сервиса (Университет сервиса). Участниками стали школьники Донецкой народной республики. Мероприятия проходят с 15 по 24 августа.

Перед ребятами выступил лектор Общества «Знание», начальник Тольяттинского местного отделения «Юнармии» по Самарской области, выпускник первого потока региональной программы «Школа героев» Михаил Дубянский.

Он рассказал участникам смены о своем жизненном пути и о том, что всегда хотел быть военным. Родился в 1967 году. С 1970 жил в Тольятти. Мечтал поступить в суворовское училище, но в силу обстоятельств пошел учиться в Тольяттинский автомеханический техникум. После завершения поступил в Бакинское высшее общевойсковое командное училище. Окончив его в 1990 году, поехал на Тихоокеанский флот, в 55-ю дивизию морской пехоты. Службу начинал в 165-м полку командиром взвода в десантно-штурмовом батальоне. В мае 2022 году Михаил Дубянский пошел добровольцем на СВО.

«Мы шли просто по зову сердца. Я служил в казачьем добровольческом отряде БАРС-15 «ЕРМАК». Стал заместителем командира отряда. Потом было еще два контракта. Воевал под Харьковом. Кременной, Сватово, Авдеевкой, в общей сложности находился на СВО больше года. На протяжении многих лет я занимаюсь в Тольятти патриотическим воспитанием молодежи. Являюсь начальником штаба тольяттинского местного отделения движения «Юнармия». Учу по мере сил и возможности любить и защищать Родину.

Слова надо подтверждать делами. Как бы я мог смотреть в глаза мальчишкам и девчонкам, если бы все мои красивые и правильные слова о патриотизме оказались пустыми? Моя страна потребовала, чтобы я встал на защиту ее интересов. И я это сделал», — поделился он.

Кроме того, он рассказал об участии в региональном проекте «Школа героев», запущенном по инициативе губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева в 2024 году.

«Самарская инициатива является региональным продолжением федеральной программы «Время героев», созданной для участников специальной военной операции. Эту кадровую программу в начале 2024 года инициировал президент России Владимир Путин. Важно отметить, что обучение по федеральной программе доступно не только очно, но и в дистанционном формате. Лично я перед зачислением в самарский проект прошел онлайн-обучение в Высшей школе государственного управления в рамках программы «Время героев». Для подачи заявки на этот курс мне пришлось получить разрешение командира и на три дня выехать в тыл, где был доступен интернет, чтобы оформить анкету и отправить все необходимые документы.

Со «Школой героев» процесс поступления был немного другим. Через Фонд «Защитники Отечества» выбрали 45 ветеранов СВО, из которых десять человек являются жителями Тольятти», — поделился Михаил Дубянский.

Ветеран СВО поделился, что в рамках обучения участники «Школы Героев» изучали российское, в том числе антикоррупционное законодательство, и принципы работы экономики страны. Кроме того, проходили различные тренинги личностного роста, по стрессоустойчивости.

«Ключевая задача для каждого участника — разработать и презентовать собственную общественно значимую инициативу, направленную на развитие города или региона. Мой проект посвящён совершенствованию преподавания обновлённого школьного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности и защиты Родины», который теперь включает элементы военной и медицинской подготовки», — рассказал Михаил Дубянский.

Лекция прошла в рамках Всероссийской акции «Служу Отечеству» Российского общества «Знание» и Государственного фонда «Защитники Отечества». Проект проводится в рамках трека Знание.Герои второй год подряд и его суть заключается в привлечении ветеранов СВО к активной просветительской и наставнической работе. Их личные истории мужества, героизма и боевого опыта станут основой для встреч с детьми и подростками на площадках детских оздоровительных лагерей, а также с другими участниками акции, предоставляя уникальную возможность услышать о служении Родине из первых уст.

Напомним, «Университетские смены» – профориентационный проект, в рамках которого школьники и студенты колледжей получают уникальную возможность прочувствовать студенческую жизнь, увидеть изнутри устройство университетов и познакомиться с образовательной программой и возможностями высших учебных заведений. В этом году к проекту присоединились более 100 вузов России. Он реализуется при поддержке Минпросвещения России, Минобрнауки России и Российского движения детей и молодежи Движение Первых.

Знание.Герои — это просветительский проект Общества «Знание», который был запущен с целью воспитания у подрастающих поколений чувства гордости за страну ее великое прошлое и героическое настоящее.

Лекторами проекта выступают Герои России, участники СВО, государственные деятели, лидеры мнений встречаются с российской молодежи. Участники вместе обсуждают темы подвигов соотечественников, исторической правды и борьбы с фальсификацией, событий Великой Отечественной войны, роли регионов в истории России.

С мероприятиями проекта Знание.Герои можно познакомиться на сайте Российского общества «Знание».

Фото: пресс-служба Поволжского государственного университета сервиса