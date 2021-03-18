Весна пришла. Завершает работу ледовый каток на площади Славы

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Изначально каток должен был проработать до 5 марта 2021 года, но ввиду благоприятных для катания погодных условий было принято решение продлить сезон до 21 числа. За всё время работы ледовую локацию посетили более 40 тысяч человек, что почти в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Каток на площади Славы работает вторую зиму, впервые открылся перед новогодними праздниками прошлого года и стал настолько популярным, ярким и праздничным местом притяжения для жителей и гостей региона, что опыт решили продолжить и в этом сезоне.