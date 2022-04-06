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Премьер Венгрии заявил, что плата за газ в рублях не проблема для его страны.
Венгрия готова платить за газ в рублях, если Россия этого захочет
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Венгрия готова платить за газ в рублях, если Россия этого захочет

6 апреля 2022 20:34
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Премьер Венгрии заявил, что плата за газ в рублях не проблема для его страны.

Венгрия готова платить за газ в рублях, если Россия этого захочет, передает ТАСС. Об этом в среду заявил премьер-министр страны Виктор Орбан, сообщает агентство Reuters.

Венгерский премьер подчеркнул, что у его страны не возникнет сложностей с оплатой поставок газа из России в рублях. Орбан заявил, что Венгрия не поддастся давлению с целью расширения санкций на импорт нефти и газа из России.

Ранее Орбан заявлял, что его страна не будет следовать примеру США и присоединяться к запрету на торговлю с Россией энергоносителями. По его словам, "об этом не может быть и речи", поскольку "это будет непосильным бременем для Венгрии".

Глава правительства напоминал, что 85% всего потребляемого в Венгрии газа поступает из России, 85% венгерских домохозяйств используют газ, а топливо в стране производится из нефти, 64% которой также поставляет Россия.

 

Фото:    pixabay

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