Веб-сериал «На краю» покажет реальные схемы кибермошенников

Стартует новый детективный веб-сериал «На краю», созданный при поддержке Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН России). Проект, основанный на реальных уголовных и административных делах, призван сформировать у зрителей понимание современных угроз в цифровом пространстве и научить распознавать уловки злоумышленников. (12+)

Ключевая задача сериала – в увлекательной детективной форме показать реальные схемы, с помощью которых киберпреступники вовлекают пользователей в деструктивные практики. «На краю» наглядно демонстрирует риски необдуманных цифровых коммуникаций и раскрывает ценность ответственного поведения в интернете.

По сюжету главная героиня Аня, мечтающая расследовать преступления, получает шанс осуществить свою цель. Однако в киберпространстве ее ждут противники куда более опасные, чем литературные злодеи. Им чужды правила честной игры, а их методы становятся настоящим испытанием для начинающего следователя. Зрителям предстоит вместе с Аней погрузиться в расследование и шаг за шагом разобраться в механизмах работы цифровых мошенников.

Проект создан ООО «РВ» при поддержке ФАДН России и Автономной некоммерческой организации «Институт развития интернета» (АНО «ИРИ»).

Первые серия детективного веб-сериала «На краю» уже доступны для просмотра: https://vk.com/video-212264882_456239838.