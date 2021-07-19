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В детской областной библиотеке проведут программу «Путешествие к морским глубинам»

19 июля 2021 20:55
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Посвященную Всемирному дню китов и дельфинов.

23 июля, в 12:00, «Самарская областная детская библиотека» (ул. Невская, 8) проведет программу «Путешествие к морским глубинам» ко Всемирному дню китов и дельфинов.

23 июля ежегодно отмечается Всемирный день китов и дельфинов. Подводный мир всегда манил человека своей таинственностью и завораживающей красотой. Дельфины и киты такие громадные, и, одновременно, такие добродушные. Но зачастую человек не умеет ценить красоту природы и благодаря своей бурной деятельности больше разрушает, чем созидает. Именно поэтому библиотека решила посвятить целый день этим чудесным животным, чтобы читатели могли узнать больше о китообразных и поняли, насколько важно защищать эти уникальные виды животных.

На интерактивной книжной выставке «Кто в море живет?» гости библиотеки не только смогут узнать об особенностях китообразных, но и услышать их голоса с помощью звуковых книг.

В течение дня можно будет принять участие в литературно-познавательном занятии «День, когда я встретил кита» (11:00), а в семейном «Кинотеатре в библиотеке» (в 16:00) посмотреть фильм «Все любят китов».

Одним из главных событий дня (в 12:00) станет игра-бродилка «Путешествие к морским глубинам», в ходе которой команды-участники будут изучать среду обитания и образ жизни китов и дельфинов, собирать головоломки и отвечать на каверзные вопросы о китообразных, передает пресс-служба минкульта СО.

 

Фото:   пресс-служба минкульта СО

Теги: день китов детская библиотека Мероприятия

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