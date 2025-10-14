В День отца самарские библиотекари организуют масштабную родительскую читку

145

19 октября, в День отца, на площадках городских библиотек пройдет акция «Отцы читают детям». Любимые стихи и прозу наследникам прочтут главы семейств. 0+

В 14 библиотечных филиалах Самарской муниципальной информационно-библиотечной системы, в семейном кругу, отцы озвучат своим детям отрывки из произведений Василия Шукшина, Виталия Бианки, Григория Остера, Кира Булычева. Среди произведений, которые библиотекари отобрали для чтения вслух, любимая уже не одним поколением детей книга «Урфин Джюс и его деревянные солдаты», а также «Все о Муми-троллях» Туве Яннсон.

Среди участников акции – известные общественные деятели, журналисты, культурологи, руководители учреждений культуры, актив Совета отцов Самарского региона.

Всех ждет теплый чай и немного сладостей. А ещё в некоторых библиотеки поддержать отцов- книголюбов и пообщаться с читателями придут специально приглашённые гости.

Фото: департамент информационной политики СО