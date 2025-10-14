Я нашел ошибку
Главные новости:
Цель — раскрыть творческий потенциал жителей региона, в первую очередь молодежи.
В ДК села Шигоны открылось новое творческое пространство - «Яркие люди»
МРОТ вырастет более чем на 20,5%.
МРОТ в 2026 году вырастет до 27 093 рублей
В центре внимания – объекты социальной инфраструктуры: образовательные и спортивные организации.
Вячеслав Федорищев с рабочей поездкой посетил Кинель и Кинельский район
Вячеслав Федорищев обсудил развитие и поддержку спортивного метания ножа.
В Самаре Вячеслав Федорищев встретился со сборной командой региона по спортивному метанию ножа
С 7 по 12 октября на сцене Thailand Cultural Center самарский театр представил четыре свои лучшие постановки.
В Бангкоке завершились масштабные гастроли САТОБ
Цель фестиваля – помочь людям с особенностями здоровья активно проявлять себя в социуме, реализовать творческий потенциал, преодолевать психологические и коммуникативные барьеры, глубже познакомить с лучшими образцами русской классической литературы.
В губернии пройдет межрегиональный фестиваль художественного творчества инвалидов по зрению «Россия. Сплетение времен»
Старт пройдет в Самаре в первый день XIII международного спортивного форума «Россия – спортивная держава».
4000 человек из 5 стран мира уже зарегистрировались на забег «Чистый спорт» в Самаре
Елена Наумчик из Самары в этом году открыла частную вокальную студию.
При поддержке службы занятости жители региона открывают свое дело
В День отца самарские библиотекари организуют масштабную родительскую читку

14 октября 2025 17:29
145
Любимые стихи и прозу наследникам прочтут главы семейств.

 19 октября, в День отца, на площадках городских библиотек пройдет акция «Отцы читают детям». Любимые стихи и прозу наследникам прочтут главы семейств.  0+

В 14 библиотечных филиалах Самарской муниципальной информационно-библиотечной системы, в семейном кругу, отцы озвучат своим детям отрывки из произведений Василия Шукшина, Виталия Бианки, Григория Остера, Кира Булычева. Среди произведений, которые библиотекари отобрали для чтения вслух, любимая уже не одним поколением детей книга «Урфин Джюс и его деревянные солдаты», а также «Все о Муми-троллях» Туве Яннсон.

Среди участников акции – известные общественные деятели, журналисты, культурологи, руководители учреждений культуры, актив Совета отцов Самарского региона.

Всех ждет теплый чай и немного сладостей. А ещё в некоторых библиотеки поддержать отцов- книголюбов и пообщаться с читателями придут специально приглашённые гости.

 

Фото:  департамент информационной политики СО

 

Теги: Самара

