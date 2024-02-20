Важная информация для правообладателей и пользователей земельных участков

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Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии информирует, что согласно части 2 статьи 51 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» на официальном сайте Росреестра в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в разделе «Деятельность - Государственный надзор - Государственный земельный надзор», в подразделе «Самостоятельная оценка соблюдения обязательных требований» реализован сервис для самостоятельной оценки соблюдения обязательных требований, предназначенный для правообладателей земельных участков и землепользователей.

Для осуществления самостоятельного обследования вам понадобятся адрес либо кадастровый номер земельного участка.

В вышеуказанном подразделе также размещены методические рекомендации по пользованию сервисом.