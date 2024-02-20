Я нашел ошибку
Главные новости:
В Турции назвали условия для открытия счетов россиянам
В Турции назвали условия для открытия счетов россиянам
Около стадиона "Солидарность Самара Арена" появятся многоэтажная гостиница и учебный корпус
Около стадиона "Солидарность Самара Арена" возведут гостиницу и учебный корпус
В Тольятти 44-летний мужчина пытался зарезать сына
В Тольятти 44-летний мужчина пытался зарезать сына
В Самаре в ДТП на Гагарина пострадали двое
В Самаре в ДТП на Гагарина пострадали двое
В Самарской области завершился традиционный турнир по спортивным танцам – соревнования «Жемчужина Поволжья»
В Самарской области завершился традиционный турнир по спортивным танцам – соревнования «Жемчужина Поволжья»
Завершился личный чемпионат России по мотогонкам на льду сезона 2023/2024 года
Завершился личный чемпионат России по мотогонкам на льду сезона 2023/2024 года
В Самаре прогремит праздничный салют
В Самаре прогремит праздничный салют
Китай назвал санкции США за сотрудничество с Россией неприемлемыми
Китай назвал санкции США за сотрудничество с Россией неприемлемыми
Наверх
Самара  -12 °C, Тольятти  -12 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 92.41
-0.14
EUR 99.49
0.14
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
«ЭнергосбыТ Плюс» поздравляет горожан с наступающим Днем защитника Отечества
Мероприятия к празднованию Дня защитника Отечества пройдут в Музее Рязанова
Фермеры региона представили свою продукцию на ярмарке «Свое родное»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Важная информация для правообладателей и пользователей земельных участков

20 февраля 2024 11:42
137
Важная информация для правообладателей и пользователей земельных участков

   Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии информирует, что согласно части 2 статьи 51 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» на официальном сайте Росреестра в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в разделе «Деятельность - Государственный надзор - Государственный земельный надзор», в подразделе «Самостоятельная оценка соблюдения обязательных требований» реализован сервис для самостоятельной оценки соблюдения обязательных требований, предназначенный для правообладателей земельных участков и землепользователей.

Для осуществления самостоятельного обследования вам понадобятся адрес либо кадастровый номер земельного участка.

В вышеуказанном подразделе также размещены методические рекомендации по пользованию сервисом.

 

Теги: Акценты

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Об этом стало известно на заседании совета главных врачей учреждений здравоохранения региона.
19 февраля 2024, 14:44
Самарские медики получат губернаторские выплаты в 40, 20 и 10 тысяч рублей
Об этом стало известно на заседании совета главных врачей учреждений здравоохранения региона. Здравоохранение
1356
Первая партия сухих смесей для быстрого приготовления супов и борщей готова для отправки в зону СВО.
19 февраля 2024, 14:13
Самарские активистки начали готовить суповые концентраты для отправки в зону СВО
Первая партия сухих смесей для быстрого приготовления супов и борщей готова для отправки в зону СВО. Политика
708
Самарскую область представлял губернатор, руководитель комиссии Госсовета по направлению «Культура» Дмитрий Азаров.
15 февраля 2024, 17:31
В День культуры на выставке «Россия» рассказали о модельных библиотеках Самарской области
Самарскую область представлял губернатор, руководитель комиссии Госсовета по направлению «Культура» Дмитрий Азаров. Общество
868
В центре внимания
В Самарской области на протяжении трех дней, с 18 по 20 февраля, проходит патриотический фестиваль «Сильная Россия – это мы!»
20 февраля 2024  12:01
В Самарской области проходит патриотический фестиваль «Сильная Россия – это мы!»
145
Социальный проект «Всей семьей», стартовавший всего 2 месяца назад, набирает обороты!
20 февраля 2024  10:38
Социальный проект «Всей семьей», стартовавший всего 2 месяца назад, набирает обороты!
170
20 февраля в Самарской области начинается солнечная интерференция
20 февраля 2024  09:35
20 февраля в Самарской области начинается солнечная интерференция
205
Об этом стало известно на заседании совета главных врачей учреждений здравоохранения региона.
19 февраля 2024  14:44
Самарские медики получат губернаторские выплаты в 40, 20 и 10 тысяч рублей
1364
Первая партия сухих смесей для быстрого приготовления супов и борщей готова для отправки в зону СВО.
19 февраля 2024  14:13
Самарские активистки начали готовить суповые концентраты для отправки в зону СВО
709
Весь список