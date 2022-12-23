«Ваши идеи приму и помогу реализовать»: Дмитрий Азаров встретился с советом самарской молодежи в Москве

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Губернатор Дмитрий Азаров во время рабочей командировки в Москву принял участие в итоговом совместном заседании Молодежного совета при департаменте (представительстве Самарской области) по взаимодействию с федеральными органами государственной власти и Межрегиональной общественной организации содействия в защите прав и законных интересов молодежи «Ассоциация региональной молодежи».

Накануне, в четверг, глава региона принял участие в заседании Госсовета о реализации молодежной политики в стране, которое провел Президент Владимир Путин. Последующая встреча с молодежными лидерами позволила обсудить итоги Госсовета и вынесенные в его повестку предложения.

«Очень рад, что, объединяя большие, щедрые и талантливые самарские сердца, в Москве создан такой совет. Благодарен всем, кто включился в эту работу с первого дня, – отметил Дмитрий Азаров, приветствуя участников встречи. – Важно, чтобы здесь девчата и ребята из Самарской области не чувствовали себя «одинокими странниками». Я крайне заинтересован в том, чтобы связь с родной землей вы не теряли и, получив достойное образование, вернулись на родную землю. У вас у каждого могут быть свои жизненные планы, устремления, четкая цель. Но родная земля дает силы, вы можете получать дополнительную поддержку Правительства региона, муниципалитетов, своих родных, близких людей, соратников, товарищей, которых вы знаете с первого класса. Надеюсь, что совет будет постоянно развиваться, вовлекать в свою орбиту добрых дел на благо нашей страны и Самарской области, на благо университетов, в которых вы учитесь, больше и больше студентов. Я заинтересован и в том, чтобы вы знали, что происходит в Самарской области».

Отвечая на вопросы ребят о развитии региона в этом году, губернатор отметил, что в Самарской области активно развивается инфраструктура, строятся социальные объекты, возводится жилье. Он напомнил, что только в уходящем году в регионе было отремонтировано и построено в общей сложности 712 километров дорог благодаря нацпроекту «Безопасные качественные дороги». За своевременное образцовое исполнение работ регион получил главную награду в дорожной отрасли – золотой каток и диплом.

«Инфраструктурное развитие – это то, на чем мы концентрировали свои усилия. У нас открываются новые мосты и развязки. Никогда такого не было, чтобы одновременно три моста строилось: через реку Самара, на год раньше срока завершили возведение моста через реку Сок, разрешив проблему с пробками, которые там были, строим мост через Волгу, который точно является мостом в будущее, – подчеркнул Дмитрий Азаров. – Нельзя было допустить, чтобы Самарская область осталась на периферии главных товарных потоков. Наш мост – это составляющая проекта по созданию транспортного коридора «Европа – Западный Китай».

Глава региона подчеркнул, что именно инфраструктура создает основу для развития бизнеса, создания новых рабочих мест. На текущий момент в Самарской области самый низкий уровень безработицы в стране. Ежегодно создается около 10 тысяч рабочих мест.

«Новые производства строятся, открываются, и мы имеем планы на будущее. У нас сейчас на 1,5 триллиона рублей сформирован пакет инвестиционных проектов в самых разных сферах: химия и нефтехимия, газопереработка, машиностроение, производство беспилотников, фармацевтика, пищевые продукты, медицинское оборудование и многое другое», – подчеркнул Дмитрий Азаров.

Кроме того, на постоянной основе ведется системная работа по улучшению инвестиционного климата в Самарской области. Результат работу региональной команды отражен в рейтинге Агентства стратегических инициатив. Регион с 65 места за последние пять лет преодолел большой путь и уже два года находится в десятке лидеров.

«Инфраструктурное развитие – это задел для инвестиций. За прошлый год прирост составил 122,5% – это лучший показатель среди всех регионов с численностью населения свыше 1 миллиона человек. И мост через Волгу даст колоссальный импульс развития нашего региона на десятки лет вперед», – уверен руководитель области.

Проект строительства новой трассы и моста через Волгу в составе транспортного коридора «Европа — Западный Китай» — самый крупный инфраструктурный проект в России, который реализуется на принципах государственно-частного партнерства. Проект имеет особое значение для выстраивания новых логистических цепочек с Китаем, а также другими странами, повышает инвестиционный потенциал Самарской области, открывает новые возможности для создания в регионе производств и рабочих мест для жителей губернии. Текущий уровень технической готовности объекта превышает 70%. Он должен быть введен в эксплуатацию в 2024 году.

Все эти усилия направлены на выполнение главной задачи, которая стоит перед командой регионального Правительства, – повысить уровень благосостояния людей, дать возможность реализовать свои таланты, знания, получать достойную зарплату, обеспечивать свою семью, родных и близких.

«Мы стараемся делать все для того, чтобы человек чувствовал себя востребованным на самарской земле и имел возможность для самореализации», – подчеркнул губернатор. Он добавил, что на достижение этих целей направлены и национальные проекты. «Они нацелены на то, чтобы каждый человек в нашей стране жил долго и счастливо», – отметил руководитель области.

Для этого в регионе строятся физкультурно-спортивные комплексы, игровые залы, ледовые арены, уличные спортплощадки. Кроме того, возводятся и реконструируются объекты здравоохранения.

«За последние четыре года только в Самарской области мы построили 110 объектов здравоохранения и еще 200 – капитально отремонтировали. Мы создали дополнительно свыше тысячи рабочих мест, – подчеркнул Дмитрий Азаров и пригласил студентов-медиков на работу в родной регион по окончании вуза. – Приезжайте, у нас есть специальные меры поддержки для молодых врачей».

Губернатор также отметил, что за последние годы в Самарской области появилось 50 детских садов, 10 современных школ.

«По уровню среднего образования регион входит в пятерку лучших в стране, а по функциональной грамотности – умению применить на практике полученные знания – второе место после Москвы», – напомнил Дмитрий Азаров.

Говоря о высшем образовании, руководитель области отметил, что вузы региона успешно конкурирует с ведущими столичными вузами, участвуют в программе «Приоритет-2030», получая дополнительную поддержку из федерального бюджета. Так, например, Самарский государственный медицинский университет получил более одного миллиарда рублей. Активно развивается Научно-образовательный центр мирового уровня «Инженерия будущего», который объединяет университетские сообщества шести регионов: Самарская, Ульяновская, Тамбовская, Пензенская области, Республики Мордовия и Чувашия.

«НОЦ – это не только университеты, но и индустриальные партнеры – крупнейшие государственные компании и работодатели в стране, включая РЖД, Ростех, Роскосмос, Газпром, большое количество инновационных компаний. Именно под идеей НОЦ нам удалось победить в конкурсе на строительство студенческого кампуса мирового уровня на 5 тысяч мест недалеко от стадиона «Солидарность Самара Арена» — территория, которая является центром Самарско-Тольяттинской агломерации», – отметил Димитрий Азаров.

Самарская область на сегодняшний день обладает большим образовательным, научным и производственным потенциалом. Именно это и привлекает инвесторов, таких как, например, Озон и Вайлдберриз. Не останавливается в развитии Особая экономическая зона в Тольятти, где открылся логистический центр Магнитогорского металлургического комбината. Под этот проект была построена железнодорожная ветка, которая позволяет привлекать другие крупнотоннажные производства.

«Регион активно развивается. Поэтому я очень надеюсь, что, получив знания, квалификацию, никогда не будете терять связь с родной землей, имея намерения попробовать свои силы в профессии на самарской земле», – обратился к молодежи Дмитрий Азаров.

Студент 3 курса Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ Михаил Бахчев отметил, что задача молодежного совета состоит в том, чтобы «поддерживать общность самарцев, которые приехали учиться в Москву». «Наш опыт взаимодействия с органами власти, с губернатором и Правительством Самарской области он уникален. Сколько мы не общались с коллегами, которые занимаются чем-то похожим, никто не работает на таком высоком уровне», – подчеркнул он.

Яна Крылова, студентка 4 курса Российского гуманитарного университета, отметила, что молодежный совет позволил ей познакомиться со множеством интересных людей, которые активно участвуют в различных общественных мероприятиях, в реализации социально значимых проектов. «Очень важно сегодня участвовать в их реализации – это возможность для нас, для молодежи, показать себя и набраться опыта для того, чтобы развивать и прославлять родной регион. Все наши пилотные проекты поддержаны на разных уровнях, некоторые даже вышли на федеральный», – добавила она.

«Здорово, что был создан молодежный совет. Он помогает нам держаться вместе, особенно на первых этапах, когда переезжаешь в новый незнакомый город на учебу. Очень важно быть рядом со своими земляками, от которых чувствуешь постоянную поддержку. Такие организации должны существовать и постоянно развиваться. И большое спасибо губернатору за поддержку наших инициатив», – сказала Елизавета Крылова, студентка первого курса МГИМО.

В завершении встречи губернатор выразил уверенность в том, что количество студентов – участников этой дискуссионной площадки, заряжающей на совместные проекты, – будет постоянно расти. Глава региона добавил, что внимание к проектам молодежи будет уделяться на постоянной основе.

«Мы готовы подставить плечо, рассмотреть системные вопросы развития сообщества, получения образования здесь. Думаю, что нам надо провести ярмарку вакансий, чтобы сюда приехали наши специалисты фонда занятости министерства труда с хорошими кейсами, которые уже успешно реализуются», – отметил Дмитрий Азаров. Он привел в пример АВТОВАЗ, который ведет дополнительный набор сотрудников общей численностью до 5 тысяч человек инженерных специальностей.

Руководитель области отметил, что каждому молодому специалисту, который сейчас получает образование в столичных городах страны, есть где реализовать себя на родной земле.

«А то, что вы получите дополнительную поддержку, думаю, вы и сами понимаете, – подчеркнул Дмитрий Азаров. – Вы выбираете свой путь, я с уважением отношусь к вашему выбору. Но я уверен, что мы многое можем сделать вместе для процветания нашей великой Родины – России и Самарской области».

Важно, что в фокусе молодежного совета будут находиться вопросы защитников Отечества – тех, кто сегодня с оружием в руках защищает то, что нам дорого и свято.

«Они защищают наше право жить по нашим принципам и традициям, право быть суверенной страной. Надеюсь, вы понимаете, что сегодня в мире происходит колоссальный излом, и Россия здесь на передовой устройства нового мира. И я надеюсь, что молодежный совет в вопросах патриотического воспитания юных граждан, поддержки семей военнослужащих многое сможет сделать, ваши идеи я с благодарностью приму и помогу их реализовать», – резюмировал Дмитрий Азаров.

Фото: Светлана Осьмачкина