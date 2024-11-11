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ВАРМСУ стала опорой для развития российских муниципалитетов

11 ноября 2024 15:14
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"ВАРМСУ — это объединяющая сила, связывающая любой муниципалитет России с федеральным и региональным уровнями власти для решения задач ради человека и рядом с человеком".

Эксперты страны подвели итоги работы Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления на площадке ВЭБ.РФ в рамках открытого диалога. Эксперты обсудили развитие муниципалитетов в единой системе публичной власти. Ведущие политологи, социологи, представители государственных структур, ВАРМСУ и некоммерческих организаций выделили направления, на основе которых будет развиваться сообщество органов местного самоуправления в 2025 году.

Как подчеркнул заместитель начальника Управления Президента Российской Федерации по внутренней политике Евгений Грачев, власть должна быть максимально приближена к гражданам.

«Роль органов местного самоуправления в единой системе публичной власти страны неоднократно подчеркивал наш Президент. Важно понимать, что муниципальный уровень — самый близкий к людям. Именно муниципальное сообщество каждый день отвечает на оперативные запросы наших граждан, решая вопросы в самых разных сферах», — считает Евгений Грачев.

В рамках дискуссии эксперты представили успешные практики местного самоуправления, результаты исследований о роли органов власти в системе принятия решений на уровне муниципалитетов, а также новые подходы к обучению муниципальных служащих.

Сопредседатель Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления, член президиума Совета при Президенте Российской Федерации по развитию местного самоуправления Ирина Гусева отметила важность объединения муниципального сообщества.

«ВАРМСУ — это объединяющая сила, связывающая любой муниципалитет России с федеральным и региональным уровнями власти для решения задач ради человека и рядом с человеком. Человекоцентричность и Служение — вот основные тренды сегодняшней муниципальной повестки», — уточнила Ирина Гусева.

В июне этого года был официально закреплен статус Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления (ВАРМСУ) как структуры, защищающей интересы органов местного самоуправления.

 

Фото ВЭБ.РФ/ВАРМСУ

 

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