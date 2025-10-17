В «ЗИМ Галерее» прочитают лекцию об истории абстрактного искусства

101

19 октября в 16.00 в культурном центре «ЗИМ Галерея» пройдет лекция «Глаз – это орган разума? Как абстракция из авангарда стала искусством повседневности» (12+). Ее прочитает историк, музейщик, член Ассоциации искусствоведов, доцент кафедры всеобщей истории, международных отношений и документоведения Самарского университета Юлия Жердева. Вход свободный.

Лекция пройдет в поддержку выставки «Интерпретация истории искусств» (12+) Оксаны Стоговой, на которой представлены две серии абстрактных работ самарской художницы, исследующие шедевры мировой живописи.

Юлия Жердева расскажет, почему художники в начале XX века отказались от применения готовых приемов и перестали смотреть на действительность «обученными глазами». Искусствовед рассмотрит путь абстракции из авангарда в современный дизайн и нашу повседневность и попытается ответить на вопрос: возможна ли сегодня «просто живопись»?

19 октября 16.00

Вход свободный

Адрес: улица Ново-Садовая, 106, корпус 155 (культурный центр «ЗИМ Галерея»)