В «Жигулёвской долине» состоялся Открытый полуфинал регионального конкурса «УМНИК-САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ»

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17 ноября в региональном представительстве Фонда содействия инновациям в Самарской области на площадке технопарка в сфере высоких технологий «Жигулевская долина» в онлайн-формате состоялся Открытый полуфинал конкурса «УМНИК Самарская область 2021».

Программа «УМНИК» мотивирует молодых ученых и специалистов к созданию малых инновационных предприятий, необходимых для коммерциализации результатов научных разработок.

- Это последний полуфинал в рамках регионального отбора «УМНИК» в Самарской области. Ранее состоялось 9 полуфинальных отборов, в ходе которых было отобрано 60 участников, рекомендованных к дальнейшему участию в программе. Сегодня на конкурс заявлены проекты молодых ученых из ведущих вузов региона по направлениям: цифровые технологии, медицина и технологии здоровьесбережения, новые материалы и химические технологии, новые приборы и интеллектуальные производственные технологии, биотехнологии, ресурсосберегающая энергетика и другие, - сообщила куратор регионального отборочного тура, представитель команды регионального представителя ФСИ Самарской области в технопарке «Жигулёвская долина» Наталья Стрелкова.

К экспертизе проектов было привлечено 20 экспертов, представляющих академическое и научное сообщество Самарской области, а также инновационную инфраструктуру технопарка «Жигулевская долина». Работа экспертного жюри была распределена по группам, расположенным в залах Конгресс-центра технопарка, где каждый участник в онлайне презентовал свои проект.

Далее заявки победителей полуфинальных отборов пройдут обезличенную экспертизу и будут рекомендованы к финалу конкурса. Результаты полуфинала станут известны в ближайшее время.

Финальное мероприятие состоится 1-2 декабря 2021 года.

Согласно квоте, на финале будет объявлено 20 победителей конкурса, которые после утверждения конкурсной комиссией Фонда содействия инновациями, получат финансовую поддержку в виде гранта в размере 500 тыс. рублей на проведение научно-исследовательских работ.