В «Жигулёвской долине» определили победителей регионального этапа конкурса «УМНИК-2023»

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23 ноября в технопарке в сфере высоких технологий «Жигулевская долина» состоялся финал регионального конкурса «УМНИК- 2023». Программа «УМНИК» Фонда содействия инновациям призвана стимулировать интерес молодежи к массовому участию в научно-технической и инновационной деятельности. Победители регионального конкурса имеют возможность получить грант в размере 500 тысяч рублей на реализацию своего проекта.

От Самарской области проекты были представлены учащимися ведущих вузов региона, в том числе Самарского национального исследовательского университета имени академика С.П. Королева, Поволжского государственного университета телекоммуникаций и информатики, Самарского государственного технического университета, Тольяттинского государственного университета, Самарского государственного медицинского университета, Самарского государственного университета путей сообщения, Самарского государственного аграрного университета и др.

В рамках полуфиналов регионального конкурса «УМНИК-2023» состоялось 10 отборочных мероприятий, в результате которых в регионе было отобрано 92 проекта.

Региональный представитель Фонда содействия инновациям, директор технопарка «Жигулёвская долина» Александр Сергиенко:

– «УМНИК» – важный конкурс ФСИ, начало пути технологического предпринимателя в мир донатов и грантов от государства на поддержку инновационного проекта. Активное участие нашей университетской молодежи в конкурсе дает основания рассчитывать на то, что и в более «старших» программах Фонда мы будем привлекать в регион федеральную поддержку. Те, кто сегодня победил в «УМНИКе», как правило, потенциальный участник «старших» конкурсов. Количество грантовых программ и их направленность регулярно корректируется. Тех, кому сегодня не удастся одержать победу, я приглашаю принять участие в другом конкурсе Фонда – «Студенческий стартап», победители которого получат 1 млн рублей на запуск своего бизнеса. Дерзайте и побеждайте!

В составе жюри конкурса – 25 экспертов из предпринимательского сообщества региона, среди которых президент союза «Торгово-промышленная палата г. Тольятти» Виктор Шамрай, директор ООО «Проектная школа» Евгений Миронов, директор ООО «Научно-производственный комплекс «СТАНКОПРОЕКТ», к.т.н., доцент Олег Черненко и другие.

В финал конкурса вышли проекты молодых ученых по всем направлениям программы «УМНИК»: цифровые технологии; медицина и технологии здоровьесбережения; новые материалы и химические технологии, новые приборы и интеллектуальные производственные технологии, биотехнологии, ресурсосберегающая энергетика.

По итогам экспертного голосования определено 11 кандидатов в победители, 5 проектов – в резерве.

– С каждым годом отточенность презентаций и докладов участников конкурса растет, и это радует. Я надеюсь, что с ребятами, которые не победили в этот раз, мы встретимся в следующем году – вы придете с проектами, которые можно масштабировать, внедрять и которые будут экономически выгодными, – отметил Павел Князев, директор АНО «Технологическая группа».

Победитель конкурса Александр Саксонов, доцент кафедры «Теоретическая и общая электротехника» Самарского государственного технического университета, представил проект «Разработка системы автоматизированного проектирования транспортных электрических машин с функцией прогнозирования срока службы»:

– Я участвую в конкурсе «УМНИК» второй раз. Три года назад я не победил. Тогда я, конечно, расстроился, но продолжил работу над проектом, доработал его. И вот, спустя несколько лет, я – победитель конкурса «УМНИК». Скажу коротко: надо бить в одну точку.

В завершение программы представители инвестиционного фонда «ВИЗИОН» вручили финалистам конкурса ценные призы и пригласили всех присутствующих на конференцию, посвященную возможностям финансирования инновационных проектов.

Окончательные результаты конкурса «УМНИК» станут известны после подведения итогов конкурсной комиссией Фонда. Победители заключат договор и получат грант в размере 500 тысяч рублей на развитие своих проектов, сообщает пресс-служба технопарка «Жигулевская долина».

Фото предоставлено пресс-службой технопарка «Жигулевская долина»