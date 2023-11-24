В «Жигулёвской долине» определили победителей регионального этапа конкурса «УМНИК-2023»

Я нашел ошибку
Главные новости:
В этом году победителей определяли в 11 номинациях.
Резиденты «Жигулёвской долины» стали финалистами конкурса «Достояние губернии-2023»
Самарская область присоединилась к информационной кампании по популяризации волонтерства
Подарки, песни, цветы и тёплые слова - для самых любимых   
Накануне Дня матери в самарском регионе поздравили многодетных мам и матерей участников СВО
Самарчанка стала победительницей турнира в одиночном разряде.
Екатерина Зиронова из Самарской области выиграла молодежное первенство России по настольному теннису
Работы на улично-дорожной сети организованы круглосуточно.
С улиц Самары на площадки временного складирования вывезено около 5 100 тонн снега
По окончании матча дополнительные трамваи будут ожидать зрителей на конечной остановке «Самара Арена».
В день футбольного матча в Самаре усилят работу общественного транспорта
Грузовой терминал станции «Безымянка», как структурное подразделение ОАО «РЖД», является одним из флагманских терминалов.
В Самарской области стартовала модернизация грузового терминала станции «Безымянка»
Сейчас на дороги выведено максимальное количество патрульных экипажей.
Полицейские региона оказывают помощь жителям и гостям Самарской области
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 88.12
-0.04
EUR 96.23
0.08
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В день футбольного матча в Самаре усилят работу общественного транспорта
10 лет исполняется проекту «Россия – моя история»
Полицейские и общественники региона провели профилактические встречи антикоррупционной направленности
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В «Жигулёвской долине» определили победителей регионального этапа конкурса «УМНИК-2023»

24 ноября 2023 14:25
165
Победители регионального конкурса имеют возможность получить грант в размере 500 тысяч рублей на реализацию своего проекта.

23 ноября в технопарке в сфере высоких технологий «Жигулевская долина» состоялся финал регионального конкурса «УМНИК- 2023». Программа «УМНИК» Фонда содействия инновациям призвана стимулировать интерес молодежи к массовому участию в научно-технической и инновационной деятельности. Победители регионального конкурса имеют возможность получить грант в размере 500 тысяч рублей на реализацию своего проекта.

От Самарской области проекты были представлены учащимися ведущих вузов региона, в том числе Самарского национального исследовательского университета имени академика С.П. Королева, Поволжского государственного университета телекоммуникаций и информатики, Самарского государственного технического университета, Тольяттинского государственного университета, Самарского государственного медицинского университета, Самарского государственного университета путей сообщения, Самарского государственного аграрного университета и др.

В рамках полуфиналов регионального конкурса «УМНИК-2023» состоялось 10 отборочных мероприятий, в результате которых в регионе было отобрано 92 проекта.

Региональный представитель Фонда содействия инновациям, директор технопарка «Жигулёвская долина» Александр Сергиенко:

– «УМНИК» – важный конкурс ФСИ, начало пути технологического предпринимателя в мир донатов и грантов от государства на поддержку инновационного проекта. Активное участие нашей университетской молодежи в конкурсе дает основания рассчитывать на то, что и в более «старших» программах Фонда мы будем привлекать в регион федеральную поддержку. Те, кто сегодня победил в «УМНИКе», как правило, потенциальный участник «старших» конкурсов. Количество грантовых программ и их направленность регулярно корректируется. Тех, кому сегодня не удастся одержать победу, я приглашаю принять участие в другом конкурсе Фонда – «Студенческий стартап», победители которого получат 1 млн рублей на запуск своего бизнеса. Дерзайте и побеждайте!

В составе жюри конкурса – 25 экспертов из предпринимательского сообщества региона, среди которых президент союза «Торгово-промышленная палата г. Тольятти» Виктор Шамрай, директор ООО «Проектная школа» Евгений Миронов, директор ООО «Научно-производственный комплекс «СТАНКОПРОЕКТ», к.т.н., доцент Олег Черненко и другие.

В финал конкурса вышли проекты молодых ученых по всем направлениям программы «УМНИК»: цифровые технологии; медицина и технологии здоровьесбережения; новые материалы и химические технологии, новые приборы и интеллектуальные производственные технологии, биотехнологии, ресурсосберегающая энергетика.

По итогам экспертного голосования определено 11 кандидатов в победители, 5 проектов –  в резерве.

– С каждым годом отточенность презентаций и докладов участников конкурса растет, и это радует. Я надеюсь, что с ребятами, которые не победили в этот раз, мы встретимся в следующем году – вы придете с проектами, которые можно масштабировать, внедрять и которые будут экономически выгодными, – отметил Павел Князев, директор АНО «Технологическая группа».

Победитель конкурса Александр Саксонов, доцент кафедры «Теоретическая и общая электротехника» Самарского государственного технического университета, представил проект «Разработка системы автоматизированного проектирования транспортных электрических машин с функцией прогнозирования срока службы»:

– Я участвую в конкурсе «УМНИК» второй раз. Три года назад я не победил. Тогда я, конечно, расстроился, но продолжил работу над проектом, доработал его. И вот, спустя несколько лет, я – победитель конкурса «УМНИК». Скажу коротко: надо бить в одну точку.

В завершение программы представители инвестиционного фонда «ВИЗИОН» вручили финалистам конкурса ценные призы и пригласили всех присутствующих на конференцию, посвященную возможностям финансирования инновационных проектов.

Окончательные результаты конкурса «УМНИК» станут известны после подведения итогов конкурсной комиссией Фонда. Победители заключат договор и получат грант в размере 500 тысяч рублей на развитие своих проектов, сообщает пресс-служба технопарка «Жигулевская долина».

 

Фото предоставлено пресс-службой технопарка «Жигулевская долина»

Теги: Мероприятия Тольятти

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Именитый спортсмен вместе с заслуженным тренером России Александром Милеевым проведет тренировку на гребных тренажерах.
15 ноября 2023, 17:31
Олимпийский чемпион Максим Опалев проведет в Тольятти мастер-класс для спортсменов региона
Именитый спортсмен вместе с заслуженным тренером России Александром Милеевым проведет тренировку на гребных тренажерах. Спорт
986
13 июня 2023, 14:19
В Тольяттинском краеведческом музее состоится встреча ветеранов Куйбышевгидростроя
Встреча посвящена 65-летию торжественного пуска и приёмки в постоянную эксплуатацию Куйбышевской (ныне Жигулёвской) ГЭС. Общество
1061
Гости праздника узнали о простых правилах поведения вблизи энергетических объектов - тепловых сетей, насосных станций и теплокамер.
07 июня 2023, 15:07
Энергетики «Т Плюс» провели праздничный урок энергобезопасности в День города Тольятти
Гости праздника узнали о простых правилах поведения вблизи энергетических объектов - тепловых сетей, насосных станций и теплокамер. ЖКХ
3322
В центре внимания
Сотрудники Госавтоинспекции просят граждан отложить запланированные поездки по трассам Самарской области
24 ноября 2023  14:01
Сотрудники Госавтоинспекции просят граждан отложить запланированные поездки по трассам Самарской области
236
В Самаре наградили лауреатов премии «Достояние губернии – 2023»
22 ноября 2023  12:09
В Самаре наградили лауреатов премии «Достояние губернии – 2023»
574
В Самарской области введено временное ограничение для грузовых и маршрутных транспортных средств на участках дорог
22 ноября 2023  10:16
В Самарской области введено временное ограничение для грузовых и маршрутных транспортных средств на участках дорог
3194
По традиции, губернатор встретился с земляками – участниками специальной военной операции.
21 ноября 2023  15:45
Губернатор Дмитрий Азаров проверил качество ремонта социальных объектов города-побратима Снежное
664
Снежная мобилизация в Самаре
21 ноября 2023  13:11
Снежная мобилизация в Самаре продолжается
673
Весь список