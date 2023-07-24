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В Жигулевске сотрудники полиции задержали тольяттинку с сумкой наркотиков

24 июля 2023 10:28
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В сумке 22-летней жительницы Тольятти полицейские обнаружили свертки с наркотиками, а в телефоне – фотографии с геолокациями тайников-закладок.

Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков Жигулевска в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в причастности к незаконному обороту запрещенных веществ возле подъезда одного из жилых домов на ул. Муравленко задержали ранее не судимую 22-летнюю безработную жительницу Тольятти.

В ходе личного досмотра полицейские обнаружили и изъяли у нее в кармане одежды сверток с синтетикой массой более 200 граммов.

Также в сумке девушки полицейские обнаружили и изъяли 58 свертков из изоленты с порошкообразным веществом и сотовый телефон, в котором были фотографии с геолокациями тайников-закладок. В настоящее время проводится химическая экспертиза.

В ходе опроса подозреваемая вину в совершении противоправного деяния признала и пояснила, что приобрела запрещённое вещество бесконтактным способом, и планировала сбыть на территории Жигулёвска.

Возбуждено уголовное дело.

Судом девушке избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.

В настоящее время полицейские устанавливают канал поставки наркотика на территорию региона и выясняют все обстоятельства противоправных деяний, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

 

Фото:   пресс-служба ГУ МВД СО

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