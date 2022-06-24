В Жигулевске прошли учения по тушению лесных пожаров

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В учении приняли участие представители аварийно-спасательных формирований, правоохранительных органов, медицинских учреждений и добровольческих (волонтёрских) организаций.

По замыслу учений произошло загорание лесной подстилки, которое вследствие сильного ветра, создало угрозу распространения огня в сторону 75 лесного квартала «Национального парка «Самарская Лука». На место были направлены пожарно-спасательные подразделения и лесопатрульные расчеты. В последующем, по легенде, в связи с изменением направления ветра распространение огня создало угрозу возникновения пожара на территории Жигулевского государственного природного заповедника.

Для ликвидации условного пожара были задействованы силы 31 пожарно-спасательного отряда, спасательные подразделения и аварийные муниципальные службы.

Помимо тушения условного пожара, на учении были отработаны вопросы проведения опашки территории, подвоза воды на участки тушения, эвакуации населения из ближайшего населенного пункта, находящегося под угрозой распространения огня, действий скорой помощи и правоохранительных органов.

Общая группировка, задействованная на учении, составила 61 человек и 19 ед. техники.

Все цели были достигнуты и задачи выполнены, сообщает пресс-служба облМЧС.

Фото: ГУ МЧС СО