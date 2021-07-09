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В жаркую погоду пчелы могут опьянеть от забродившего нектара

9 июля 2021 19:46
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Поведение пчелы, насытившейся подкисшим нектаром, почти не отличается от поведения пьяного человека.

Из-за высокой температуры воздуха пчелы могут опьянеть, сообщила пресс-служба комитета лесного хозяйства Подмосковья, передает РИА Новости.

​​"В жаркую погоду можно часто увидеть пьяных пчел, потому что нектар цветов под воздействием высокой температуры начинает бродить", - пишет ведомство в своём официальном Telegram-аккаунте "Мособл Комлес".

Поведение пчелы, насытившейся подкисшим нектаром, почти не отличается от поведения пьяного человека: захмелевшую пчелу болтает из стороны в сторону во время полета, рассказали в пресс-службе комитета.

 

Фото:   pixabay

 

Теги: жара пьяные пчелы

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