В жаркую погоду пчелы могут опьянеть от забродившего нектара

112

Из-за высокой температуры воздуха пчелы могут опьянеть, сообщила пресс-служба комитета лесного хозяйства Подмосковья, передает РИА Новости.

​​"В жаркую погоду можно часто увидеть пьяных пчел, потому что нектар цветов под воздействием высокой температуры начинает бродить", - пишет ведомство в своём официальном Telegram-аккаунте "Мособл Комлес".

Поведение пчелы, насытившейся подкисшим нектаром, почти не отличается от поведения пьяного человека: захмелевшую пчелу болтает из стороны в сторону во время полета, рассказали в пресс-службе комитета.

Фото: pixabay