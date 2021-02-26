В здании Самарского юридического института прошли пожарно-тактические учения 

152

Сегодня в здании Самарского юридического института федеральной службы исполнения наказаний проведено пожарно-тактическое учение. В учении принимали участие пожарно-спасательные подразделения 3 отряда федеральной противопожарной службы.

В ходе учения отрабатывались вопросы организованной эвакуации людей из здания, действия персонала в случае пожара, действия личного состава пожарно-спасательных подразделений по тушению предполагаемого пожара в здании с массовым пребыванием людей, действия звеньев газодымозащитной службы.

Оценивал реагирование пожарно-спасательных подразделений и их взаимодействие с представителями института заместитель начальника управления организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ Главного управления МЧС России по Самарской области Александр Аникин.

«Особенность данного учебного заведения — это большое количество курсантов и преподавателей, то есть это объект с массовым пребыванием людей. Самой главной задачей во время учений и, соответственно, ликвидации пожара является своевременная и грамотная эвакуация», - отмечает Александр Александрович.

Согласно легенде, пожар произошел вследствие короткого замыкания электроприбора в книгохранилище учебного корпуса института на первом этаже с распространением на читальный зал.

На пожарно-тактическом учении были отработаны вопросы передачи сообщения о пожаре, эвакуации детей и персонала, проведения разведки пожара и эвакуации пострадавших с верхних этажей, в том числе при помощи пожарной автолестницы. Пожарно-спасательные подразделения привлекались по повышенного рангу условного пожара «Пожар № 2».

Александр Аникин отметил, что особенностью проводимых учений стали погодные условия: «Боевой устав пожарной охраны накладывает ряд специфических мероприятий, которые необходимо выполнять при тушении пожаров в условиях низких температур. Например, пожарные стволы не должны перекрываться, иначе они замерзнут и не откроются или все разветвления, по возможности, прячутся в тамбур, подъезд или каким-то образом утепляются. Тоже самое касается работы техники на пожаре в морозную погоду - это утепление кабелей и насосных систем».

Тушение пожара в условиях низких температур имеет также свою особенность при работе в средствах индивидуальной защиты органов дыхания. У личного состава при перемещении из холода в тепло происходит конденсация на панорамных масках. Видимость в задымленном помещении практически нулевая и запотевшая маска на учении в таких условиях очень точно смогла это передать, вследствие чего отработка ориентирования в пространстве с ограниченной видимостью была приближена практически к реальным условиям.

В завершение тренировки руководителем тушения условного пожара был проведен детальный разбор действий личного состава пожарных расчетов. Всего на учение привлекались 67 человек личного состава и 12 единиц техники.

«Штабом пожаротушения был отработан процесс взаимодействия с большим количеством людей и с руководством института. Это составление строевых записок, организованное построение, перемещение людей в безопасное и теплое место. В подобных учреждениях дисциплина на первом месте, поэтому все элементы эвакуации и взаимодействия были отработаны профессионально и слаженно», - подвел итог руководитель учений Александр Аникин, передает пресс-служба облМЧС.

Фото: пресс-служба облМЧС