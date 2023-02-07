В Задельном, селе между Тольятти и Самарой, появилась экоферма - усадьба Окуневка

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Три года назад в Задельном, селе между Тольятти и Самарой, появилась усадьба Окуневка. Создали эту экоферму бывший владелец строительной фирмы, ныне пенсионер Владимир Карпов и его жена Анастасия, в прошлом конюх и доярка в одном лице, сообщает Агро-Информ 63.



А началось все в 2007-м, когда Владимир, проезжая Задельное, вдруг увидел объявление о продаже расположенного в живописном местечке дома. Купил недвижимость и занялся обустройством. Преобразования привели к появлению этнографической усадьбы. Населили ее многочисленными домашними животными и птицами. Разработали экскурсионную программу, не останавливая при этом возведение новых объектов.



– Здесь уникальное для сельского туризма место, и мы постоянно работаем над пополнением нашего небольшого животного мира новыми обитателями, созданием на усадьбе свежих архитектурных форм. Но в первую очередь – отделочные работы в гостевых домиках, – рассказывает Владимир Карпов. – В дальнейшем на озере мы построим водяную мельницу, беседку на воде и небольшую шхуну.



Пока Владимир курирует стройку, Анастасия принимает гостей, заботится о козах, свиньях, гусях, холит и лелеет всеобщего любимца тяжеловоза Буяна и ручную косулю по кличке Сынок. Вовсю готовится к Масленице. Она пройдет 26 февраля по древнерусским обычаям, с катаниями на санях и верхом, веселыми конкурсами и затеями. Еще гостей ждет фотосессия со сказочными персонажами и, конечно, с животными.

Фото: Агро-Информ 63