В январе самарцы игнорировали ТЦ и предпочитали готовить сами

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По данным индекса цифровой активности МТС, во время новогодних каникул самарцы заметно реже выходили в онлайн и пользовались ограниченным набором интернет-сервисов. Самыми популярной категорией обращений, как и в течение почти всего 2020 года, остались интернет-магазины – онлайн-заказы самарцы продолжали делать даже 1 января, а количество покупок в интернете на зимних каникулах в среднем превысило прошлогодние значения почти в пять раз. На протяжении всех праздников в лидерах также были онлайн-кинотеатры и киберспорт, а вот от других популярных в обычные дни приложений самарцы предпочли отдохнуть.

Наиболее заметное падение в первые дни января ожидаемо показали сервисы по доставке готовой еды – по сравнению с декабрем самарцы почти в четыре раза реже делали заказы из ресторанов и кафе. Также на каникулах почти втрое по сравнению с обычными днями упала активность в соцсетях и мессенджерах и количество обращений к платформам для видеосвязи, активно использовавшимся на протяжении всего периода пандемии для дистанционной работы и учебы. А вот образовательные ресурсы показали неожиданный двукратный рост в последние дни новогодних каникул, сразу после того, как стало известно о возвращении школьников к очному формату обучения: подростки решили освежить знания перед выходом с «дистанционки».

На протяжении всего периода ограничений, связанных с эпидемиологической обстановкой, Самара остается лидером по цифровой активности среди российских городов-миллионеров наряду с «соседями» по Поволжью – Казанью и Нижним Новгородом.

Для формирования индекса цифровой активности МТС ежедневно анализирует обезличенные данные о посещаемости абонентами мобильной связи 29 975 сайтов и приложений, как федеральных, так и региональных, следующих категорий: социальные сети, мессенджеры, онлайн-кинотеатры и сервисы потокового видео, банковские сайты, приложения и финтех-сервисы, ресурсы получения государственных услуг, образовательные платформы, видеоконференцсвязь и сервисы для удаленной работы, интернет-магазины, сервисы доставки еды, телемедицинские сервисы, киберспортивные и геймерские платформы.

Фото: Дильдина Светлана