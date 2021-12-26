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В ВОЗ заявили, что у Санта-Клауса есть иммунитет к коронавирусу

26 декабря 2021 10:32
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В ВОЗ заявили, что у Санта-Клауса есть иммунитет к коронавирусу

Санта-Клаус обладает иммунитетом к COVID-19 и доставит подарки детям, заявила глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове.

"Я могу сказать вам, что Санта-Клаус обладает иммунитетом к этому вирусу. Мы с ним провели короткую беседу, у него все хорошо … Мы узнали от ряда лидеров по всему миру, что они ослабили карантинные меры для Санты, чтобы он смог войти в их воздушное пространство. Таким образом, он сможет перемещаться в воздушном пространстве и доставлять подарки детям", - говорится в видеообращении Ван Керкхове, которое ВОЗ опубликовала в Twitter.

Российский Дед Мороз, чья вотчина находится в городе Великий Устюг Вологодской области, привился от COVID-19 в июне этого года. Власти региона сообщили, что доступ в его терем в новогодние праздники будет осуществляться при наличии QR-кода у взрослых о вакцинации или перенесённом заболевании, либо трёхдневный отрицательный ПЦР-тест, сообщает РИА Новости.

Фото: pixabay.com

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