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В Вооруженных силах РФ повысили требования к здоровью россиян, призываемых на службу

30 сентября 2021 15:49
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В целях повышения качества медицинского освидетельствования были внесены изменения в положения о военно-врачебной экспертизе.

В Вооруженных силах РФ повышены требования к здоровью граждан, призываемых на военную службу, сообщил журналистам замначальника Главного центра военно-врачебной экспертизы Минобороны РФ Виталий Черкашин, передает РИА Новости.

По его словам, в целях повышения качества медицинского освидетельствования были внесены изменения в положения о военно-врачебной экспертизе.

"Ограничения по состоянию здоровья применяются к гражданам, имеющим риск внезапной смерти от сердечно-сосудистых заболеваний, а также в отношении граждан после перенесенного туберкулёза", - сказал подполковник медицинской службы.

"Ужесточение подходов к отбору граждан на военную службу по состоянию здоровья отражается на общем показателе годности", - добавил Черкашин.

Из-за повышения качества освидетельствования показатель годности призывников в весеннюю призывную компанию составил 73,5%, в то время как весной 2020 года этот показатель был 76,4% и держался на уровне около 75-76% с 2016 года.

Он отметил, что за весеннюю призывную компанию прошли медосвидетельствование более 672 тысяч человек.

На военную службу этой осенью подлежат призыву более 127 тысяч человек.

 

Фото:    РИА Новости / Александр Кряжев

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