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В Волжском районе выявлен гражданин Индии, работавший без заключения трудового договора

4 февраля 2025 11:19
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В Волжском районе выявлен гражданин Индии, работавший без заключения трудового договора

Сотрудники Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Самарской области при содействии бойцов ОМОН регионального Управления Росгвардии провели профилактическую работу на территории Волжского района - полицейские в плановом порядке проверяли складские помещения одного из сетевых магазинов.

Во время рейда сотрудники полиции изучили разрешительные и удостоверяющие личность документы более чем у 30 лиц, находившихся на территории склада. При проверке полицейские выявили и пресекли нарушения миграционного законодательства.

Так, сотрудниками УВМ регионального главка полиции задержано четыре иностранных гражданина, осуществляющих незаконную трудовую деятельность. Один из работников склада незаконно пребывал на территории Российской Федерации - судом принято решение о выдворении мужчины за пределы Российской Федерации.

Полицейскими также выявлен гражданин Индии, осуществляющий трудовую деятельность без заключения трудового договора и уведомления о его заключении УВМ ГУ МВД России по Самарской области. За данное правонарушение ответственность несет недобросовестный работодатель.

В настоящее время сотрудниками полиции проводится работа по установлению и привлечению лиц, привлекших к трудовой деятельности указанных иностранных граждан без разрешительных документов, к административной ответственности, предусмотренной ч.1,3 ст.18.15 КоАП РФ «Незаконное привлечение к трудовой деятельности в Российской Федерации иностранного гражданина или лица без гражданства».

Сотрудники полиции обращают внимание на то, что профилактические мероприятия на территории Самарской области проводятся на постоянной основе. Обо всех фактах нарушения законодательства можно сообщить в ближайший отдел полиции или по телефону 102.

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