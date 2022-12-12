В Волжском районе школьников познакомили с работой полицейских

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В рамках профориентационной работы сотрудники Госавтоинспекции Волжского района пригласили в гости на экскурсию юных инспекторов движения из отряда «ЗЕБРА». Начальник Госавтоинспекции территориального ОВД подполковник полиции Дмитрий Баландов лично провел ребят по всем кабинетам отдела и подробно рассказал о специфике работы службы.



Первым пунктом экскурсии стал кабинет группы розыска, с деятельностью которой учащихся познакомил старший инспектор группы розыска капитан полиции Евгений Сурмин. Он рассказал школьникам о процессе установления злоумышленников, причастных к совершению ДТП и скрывшихся с места происшествия. Полицейский ответил на вопросы ребят о том, как необходимо действовать в случае, если ребенок стал свидетелем ДТП, а также рассказал об ответственности водителя за оставление места дорожно-транспортного происшествия.



Затем Дмитрий Баландов познакомил ЮИДовцев с деятельностью сотрудников дорожно-патрульной службы. Полицейский продемонстрировал специальные средства, состоящие на вооружении дорожно-патрульной службы, показал место приема граждан, кабинет административной практики.



Больше всего ребят впечатлил настоящий служебный автомобиль, в котором каждый желающий смог посидеть за рулем и сфотографироваться на память. Инспекторы рассказали о предназначении патрульной машины; объяснили, чем она отличается от гражданского автомобиля и для чего; показали в действии специальные звуковые и световые устройства, которыми оборудован служебный транспорт.



Ребята получили массу полезной информации, узнали много нового о службе в полиции. Дмитрий Баландов выразил надежду, что экскурсия помогла ребятам узнать о профессии полицейского, служба которых очень сложная, но вместе с тем интересная и важная, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: пресс-служба ГУ МВД СО