В Волгограде начался опрос о проведении референдума по переименованию в Сталинград

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Председатель Волгоградского городского совета ветеранов, сопредседатель общественного совета по изучению мнения населения о возвращении Волгограду исторического названия Александр Струков заявил, что в городе начинается опрос о проведении референдума по переименованию Волгограда в Сталинград. Об этом Струков сообщил ТАСС.

По его словам, по результатам опросов к следующей неделе будет принято решение о том, нужно ли проводить референдум по переименованию города.

Накануне с инициативой вернуть городу-герою историческое имя выступили ветераны Волгограда.

«С сегодняшнего дня инициативные группы будут работать в районах города — изучать общественное мнение. И так до конца недели», — сказал Струков.

Он уточнил, что изучение общественного мнения по переименованию Волгограда будет проходить в формате встреч с общественными организациями. Например, в понедельник запланировано собрание более ста человек.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что каких-либо обсуждений по вопросу переименования Волгограда в Сталинград на уровне российского главы или администрации Российской Федерации не ведется, пишет Газета.