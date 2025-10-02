В Военном госпитале поселка Рощинский состоялось выступление Ансамбля русских народных инструментов

131

В ФГКУ Военный клинический госпиталь № 426, расположенном в поселке городского типа Рощинский, состоялось выступление Ансамбля русских народных инструментов под управлением заслуженного артиста России Рамиля Батыршина.

Программа концерта «Родина моя» посвящена прославлению любви к своему Отечеству и гордости за его великое прошлое и настоящее. В условиях СВО такие встречи артистов с защитниками своей Родины особенно актуальны.

Солистка - обладательница красивого меццо-сопрано Венера Яхина исполнила проникновенные композиции, передающие всю глубину чувств каждого россиянина к нашей великой земле. Прозвучали любимые всеми слушателями советские песни, инструментальные баллады.

Подобные мероприятия играют важную роль в укреплении морального духа личного состава. Важно поддерживать боевой дух наших бойцов, чей вклад в победу и мирное небо над головой невозможно переоценить.

Фото: минкульт СО