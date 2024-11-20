В Управлении Росгвардии СО прошло торжественное мероприятие, посвящённое Дню ветерана войск правопорядка

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На территории регионального управления состоялось торжественное мероприятие, посвящённое Дню ветерана войск правопорядка. Оно началось с возложения цветов к памятному обелиску. Начальник Управления Росгвардии по Самарской области Евгений Панков, ветераны войск правопорядка, а также действующие сотрудники и военнослужащие возложили цветы и почтили память погибших при исполнении служебного и воинского долга минутой молчания.



С приветственным словом к участникам мероприятия обратился полковник полиции Евгений Панков. Он отметил, что многие присутствующие в зале ветераны, несмотря на свой почтенный возраст, остаются в строю, делятся опытом с молодыми сотрудниками, занимаются патриотической работой с молодежью и остаются верны традициям войск правопорядка. Евгений Панков пожелал всем крепкого здоровья, активного долголетия и за большой личный вклад в развитие ветеранского движения Самарской области вручил наиболее отличившимся ветеранам почетные грамоты.



Присутствующих поздравил председатель Регионального отделения Общероссийской общественной организации ветеранов войск правопорядка по Самарской области кавалер ордена Мужества полковник в отставке Николай Митрянин. Он отметил, что после начала специальной военной операции сотни ветеранов войск правопорядка вернулись в строй и направились в зону спецоперации, многие из них награждены государственными наградами.



Среди почетных гостей на мероприятии присутствовал ветеран Великой Отечественной войны Андрей Петрович Тонковидов. При поддержке территориального управления Росгвардии и Регионального отделения Общероссийской общественной организации ветеранов войск правопорядка по Самарской области ветеран смог осуществить свою мечту – в свет вышла третья книга его воспоминаний. В нее вошли воспоминания из военного детства, юности, рассказы о Великой Победе и службе во внутренних войсках. Авторские книги ветерана пополнят библиотеку Управления Росгвардии по Самарской области, а так же уникальный фонд библиотеки Самарского Дворца ветеранов.



Завершилось мероприятие праздничным концертом, сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Самарской области.

Фото предоставлено пресс-службой Управления Росгвардии по Самарской области