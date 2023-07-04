225

В Управлении Росгвардии по Самарской области стартовал летний период подготовки. В течение полугода росгвардейцы, как сотрудники, так и военнослужащие, пройдут специальную программу, по итогам которой состоится контрольная проверка знаний и умений.

По доброй традиции, с началом нового периода подготовки сотрудников и военнослужащих поздравил начальник Управления Росгвардии по Самарской области генерал-майор полиции Александр Эсауленко.

- Настойчиво овладевая воинскими специальностями, оттачивая индивидуальное мастерство на командно-штабных тренировках, а также в ходе теоретических и практических занятий, учебно-методических сборов, полевых выходов, сотрудники и военнослужащие Росгвардии неустанно повышают уровень собственной профессионально-должностной и физической подготовки, внося тем самым существенную лепту в повышение боевой готовности Управления, - подчеркнул генерал-майор полиции Эсауленко.

Летний период подготовки стартовал с проведения комплексных занятий по военно-политической подготовке и соблюдению требований безопасности. Особое внимание уделялось правилам обращения с оружием и боеприпасами, противопожарным требованиям в повседневной деятельности и в быту. В ходе занятия личному составу напомнили правила оказания первой помощи пострадавшим.