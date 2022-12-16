В Управлении Росгвардии по Самарской области состоялось комплексное занятие

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Комплексное занятие с руководителями учебных групп военно-политической (политической) подготовки подразделений Управления Росгвардии по Самарской области проходило в стенах культурно-выставочного центра «Радуга». Организаторы мероприятия поставили задачу не только повысить профессионализм военнослужащих и сотрудников, ответственных за организацию данной работы в подразделениях Управления, но и оказать помощь в расширении компетенций, которые на современном этапе требуются от руководителей данных учебных групп.

Сотрудники культурно-выставочного центра «Радуга», на базе которого проводилось мероприятие, также приняли участие в организации и проведении занятия. Так, президент Международной общественной организации «Центр духовной культуры» Юрий Родичев подробно рассказал об истории образования культурно-выставочного центра «Радуга» и деятельности Центра на его современном этапе, а главный экскурсовод культурно-выставочного центра Тамара Тюленева организовала для участников занятия обзорную экскурсию по залу «Отечественная военная история». Особый акцент в ходе нее был сделан на эпических сценах Сталинградской и Курской битв в живописных полотнах российских и зарубежных

- В ходе занятия удалось выработать единство взглядов на методику обучения личного состава. Для более эффективного противодействия возможному негативному информационно-психологическому воздействию необходимо совершенствовать уровень теоретической подготовки руководителей учебных групп военно-политической и политической подготовки. Ключевую роль в данном процессе, безусловно, должно сыграть активное внедрение информационно-справочного и фактологического материала, реализованного на базе современных цифровых технологий, - подчеркнул, подводя итоги занятия, врио заместителя начальника Управления Росгвардии по Самарской области майор Александр Фадин.