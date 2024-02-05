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В УИИ УФСИН СО активно проводится разъяснительная работа по вопросам реализации института пробации

5 февраля 2024 16:37
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Проводится разъяснительная работа с осужденными, состоящими на учете, о праве обращения с заявлением об оказании содействия в ресоциализации.

Учреждением активизирована работа по заключению соглашений с субъектами пробации и организациями, которые впоследствии будут оказывать помощь осужденным в рамках действующего законодательства.

Проводится разъяснительная работа с осужденными, состоящими на учете, о праве обращения с заявлением об оказании содействия в ресоциализации, социальной адаптации и социальной реабилитации непосредственно в уголовно-исполнительную инспекцию по месту жительства (месту пребывания).

Также обсуждаются вопросы восстановления социальных связей, востребованности профессиональных навыков и трудоустройства, обеспечения жильем, получения образования, реализации права на социальное обслуживание, получения медицинской, психологической и юридической помощи в соответствии с законодательством Российской Федерации, обеспечение гарантий защиты прав и свобод человека и гражданина, сообщает пресс-служба УФСИН СО.

 

Фото предоставлено пресс-службой УФСИН СО

 

 

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